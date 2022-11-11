Битва за Херсон только начинается, считает Кочетков / Мост, скриншот

Разумеется, невозможно не торжествовать, наблюдая, как недоимперия поспешно драпает с украинских территорий, которые она вознамерилась объявить своими. Причем, даже мутный россиянский народ их своими не считает и массово гибнуть них не рвется.

Не менее оптимистично и весьма поучительно наблюдать, как недоимперия рубит концы и избавляется от приспособленцев, устремившихся в ее мертвые объятия. Которые, при всем своем колаборационизме, все-таки выросли в Украине, если не через мозг, то через поры на теле даже в них просочился украинский дух свободы. И даже они стали бы задавать вопросы "А как же так? Вы ж божились, что навсегда?".

И поэтому их нужно обнулять — в автокатастрофах или усилиями "украинской ДРГ", за которую выдают себя то вагнеровцы, то ФСБ-шники.

Но и для эйфории повода тоже нет. Потому что настоящая битва за Херсон — единственный наш областной центр, захваченный оккупантами с начала полномасштабной агрессии, еще предстоит. Нам же не шашечки, нам ехать.

Соответственно, придется выдавливать оккупантов с правого берега Херсона, нанеся им максимальные потери при переправе. Затем атаковать их на левом берегу, используя обходные маневры и все, что есть в арсенале освободительных войн. И это вопрос не дней, и даже не недель (дай Бог, чтобы я ошибался).

Главное, что и мы, и весь мир увидел и убедился: россиянских агрессоров можно и нужно бить. Бить не случайно — по стечению обстоятельств, а на системной основе. И ситуация в войсках агрессора еще хуже, чем нам представляется.

А что касается договорняков, которые многие усматривают в происходящем, то удержать правый берег оккупанты реально не могли. В любом случае они были бы изгнаны — с большими потерями, или с минимальными. Но если мы позволим остаткам их войск беспрепятственно, как было с выходом Гиркина из Славянска, переправиться через Днепр, то основания для конспирологических теорий появятся.

Держим строй и не расслабляемся. Война закончится не завтра, но обязательно закончится. Нашей победой.

Источник