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Бить Россию ее же методами, или Почему Штаты медлят с поставкой вооружений Украине

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
5 июня 2022, 10:23

Американцы, скорее всего, исходят из истории своих взаимоотношений с СССР. Но стратегическое решение уже принято.

Украина США
США осторожничает с поставками вооружения Украине / УНИАН

Хотел рассказать о логике действий американцев и наших западных союзников, особенно в контексте взрыва негодования либо эмоциональных качелей, которые вызывает разного рода информация. Например, что Байден отказался поставлять в Украину РСЗО дальностью, позволяющей атаковать российскую территорию, то потом подтвердил и начали поставки

На стратегическом уровне украинские позиции я бы назвал железобетонными. Особенно это касается наших основных союзников в США, Великобритании, Польше, решение о том, что уничтожать армию Российской Федерации уже принято и его сложно будет изменить.

Хотя и в администрации Байдена есть люди, которые стараются затормозить этот процесс. Это помощник Байдена Джейк Салливан и глава ЦРУ Джосеф Бернс (бывший посол США в России в "нулевых" и открытый противник принятия Украины и Грузии в НАТО). Но их голос звучит менее уверенно. Голосование в Сенате и Палате представителей, где за помощь Украине голосуют 80-90% конгрессменов, говорит о наличии стабильного двухпартийного консенсуса.

Тем более, что в США, по моим наблюдениям, уже произошла склейка кейса Украины и Тайваня. То есть отстоим Украину и решим вопрос сдерживания Китая. И реанимировано НАТО. Ну, и экономические интересы тоже присутствуют: в американский ВПК влиты огромные инвестиции, идет перевооружение не только Украины, но и стран НАТО, выбивают Россию из рынка Индии, идут инвестиции в нефтегазовый сектор США, который, в том числе, вытесняет "Газпром" из рынка ЕС. Ну и главное – американские солдаты не гибнут, как это было в Афганистане и других горячих точках.

Более сложно с Европой. Тут я бы назвал позиции Украины железобетонными, но с нюансами. Они тоже приняли решение о том, что Россия не может победить в Украине. Мотивация и тех, и тех союзников в том, что нельзя потакать принципу нерушимости границ Европы, утвержденном еще в 1975 году в Хельсинки и подписанном, кстати, и Советским Союзом. Уже есть понимание того, что потакать агрессору будет себе дороже.

Но в Европе существует разветвленная сеть коррумпированных Россией политиков. Их реально очень много. Эта сеть строилась последние 50-60 лет и политики покупаются тут уже очень долго. Я бы сказал, что это уже третье поколение сети, которое выстраивал Советский Союз еще со времен 60-70-х годов. Но даже они, напрямую кормящиеся из российских бюджетов, боятся об этом заявить публично. Даже то предложение премьера Италии Драги о де-факто капитуляции Украины, которое попало в прессу, было представлено не официально, а как слив, вроде бы куда-то присылали и так далее. Но при этом Италия поставляет в Украину оружие. В том числе наступательное. Как и Франция.

Читайте такжеПутин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиемГоспода Макрон, Шольц и Драги не озвучивают этого, потому что понимают насколько такая тема токсична. Это раз. Второе – не озвучивают возможность потери части территорий в обмен на уступки противнику. Не озвучивают это даже более мелкие ручные партии в том же ЕС. Молчит Ле Пен во Франции. Молчат откровенно пророссийские партии как "Альтернатива Германии". Для мейнстрима, для политических партий – это абсолютно токсичная тема.

Из публичных лиц, которые призывали территории обменять на уступки, нашли только господина Киссинджера. Но его быстро осадил американский истеблишмент, у которого уже сложился баланс в пользу Украины. Больше никаких серьезных лиц, которых стоило бы послушать на Западе, нет и уже не будет.

То есть, стратегическое решение принято. Будут помогать украинской армии уничтожать российскую армию, потому что Украина показала, что готова бороться. Ну, и одновременно решают вопрос уничтожения военного потенциала России, чтобы она не могла угрожать ни НАТО ни каким-либо другим странам в ближайшие 10-20 лет. Будут помогать оружием и всем остальным в разной степени. Есть нюансы по Европе, но это не суть важно. Главное – англосаксы.

С тактическим уровнем более сложная ситуация. По моим наблюдениям, американцы придерживаются стратегии рассматривания самого худшего сценария, который только может быть. Я считаю это правильной стратегией. Например, в нашей стране преобладают какие-то суперпозитивные сценарии и не сравниваются негативные. А американский подход позволяет быть ближе к реальности и рассчитывать ресурсы для выполнения того или иного проекта, исходя из наихудшего сценария. Это позволяет наиболее адекватно оценивать риски.

Иногда оно выглядит чересчур осторожным, как это было с оценкой американской разведки относительности боеспособности украинской армии. В результате Украине вовремя не было поставлено необходимое вооружение. Но это наиболее адекватный сценарий – идти от самого худшего. Самое худшее, которое было и остается – не втянуть НАТО в войну с РФ и не выйти на малейший риск ядерной войны. То есть, не дать повода Российской Федерации применить тактическое ядерное вооружение, потому что за применением стратегического ядерного вооружения – это уже все. Вылетает одна стратегическая ракета и будет точно ядерный ответ по РФ.

Американцы линейкой измеряют риски и это профессиональный подход. Нам тоже нужно учиться профессионально работать. Уже есть прецеденты поставок в Украину вооружения большой дальности до 300 км. Речь идет о противокорабельных ракетах "Гарпун", которые способны закрывать всю акваторию украинского моря на очень широком сегменте, вплоть до Севастополя. В результате Черноморский флот РФ фактически прижался к берегу и, по сводкам нашего командования, не выходит. Не исключаю, что нам будут поставлены дальнобойные системы РСЗО.

Читайте такжеЧем война Украины и России выгодна США, и почему Штаты помогают украинцам победитьАмериканцы поставляют оружие в Украину, но решение о военной помощи принимают осторожно, чтобы не создать казус белли. Например, история с самолетами. Как вы помните, она заключалась в том, что передача самолетов МИГ и СУ-25 из восточноевропейских стран публично была приостановлена. Дескать, это обострит ситуацию. Но в результате, самолеты, судя по всему, были поставлены. Как заявило "Форин Афферс", в виде запчастей. Это тестирование реакции россиян. Американцы проверяют: а как россияне на это реагируют. Это "тактика салями", которую часто применяла РФ и теперь ее отзеркаливает уже США.

Как я заметил, "тактику салями" американцы применяют и в других случаях. Например, когда была слита в прессу информация о том, что корректировку огня по крейсеру "Москва" давал непосредственно американский беспилотник.

Тестирование реакции русских провели в два этапа. После первого слива для тех, кто не понял, американцы подтвердили, что это так, когда Белый дом заявил, что не нужно сливать разведывательную информацию в СМИ. Это, по сути, был первый факт боевого столкновения американской армии с российской. Таким образом американцы еще раз протестировали насколько опасно или неопасно то, что они делают, и как реагируют на это русские.

Следующий этап, который мы видим, это уже поставки тяжелых вооружений. Они смотрят, какой будет реакция на поставки РСЗО. Опять такое же тестирование: мы будем поставлять, но дальностью не 300 км, а 70.

Американцы при помощи "тактики салями" тестируют ответную реакцию россиян и смотрят, как те реагируют. Хитрость систем вооружения РСЗО в том, что они внешне никак не отличаются друг от друга. Отличаются только типом ракет. По сути, те РСЗО, которые нам американцы хотят поставлять, это платформа, куда можно ставить любые ракеты. Своими заявлениями американцы якобы успокаивают россиян: на 300 сейчас не дадим, дадим на 70. Но это не означает, что завтра они не дадут на 300. А потом сделают вид, что не знали, и попробуй что-то докажи. Думаю, что у украинцев будет взято "честное пионерское", что по территории России американские РСЗО не будет применять.

Пока открытым остается вопрос по Крыму. Но тут уже были заявления. Например, госпожа Квин, которая недавно представляла у нас США, сказала, что, как ей кажется, украинская армия способна освободить Донбасс и Крым. Опять же – никакой реакции со стороны РФ не последовало ни по публичным, ни по непубличным каналам. То есть, американцы действуют очень осторожно, но уверено и четко. Оружие, которое мы и не думали, что будет поставляться в Украину, идет. Например, чисто американские системы САУ. Реакция россиян – нулевая.

Американцы, скорее всего, исходят из истории своих взаимоотношений с СССР. Они четко знают, что когда речь шла о прямом столкновении с Советским Союзом, то СССР все-таки пасовал назад. Это было и во времена Карибского кризиса, и во времена Берлинского кризиса. Было много публичных и непубличных историй. Например, вокруг войны в Израиле.

То есть, танк развернулся и катит. Не так быстро как хотелось бы украинцам, но, к сожалению, так работает демократическая система, потому что часть Путин-ферштейнов еще в Администрации Байдена остаются. Они уже проиграли свою партию, но продолжают об этом говорить. Мы должны сделать урок из того, как вообще построен рынок вооружений и мировая политика, в первую очередь американская.

Читайте такжеУспей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно СомалиПосле победы Украина должна наладить всю линейку необходимого для нас вооружения и превратиться в военный лагерь (хотя это делать можно и нужно уже сейчас). Это касается ракет малой и средней дальности, собственной ПВО, систем залпового огня, танков, бронетранспортеров и прочего вооружения. Украина может производить все, кроме военных самолетов. Смысл их производить под вопросом. Скорее всего, здесь может быть кооперация с разными странами. Но дроны Украина может производить сама.

Нам это нужно, чтобы не зависеть от поставок любого вооружения, потому что, как вы видите, очень сложно выстроен рынок вооружения. Это не картошка, которую можно просто купить на рынке. Там многие страны задействованы. Особенно те, которые принимают участие в производстве того или иного оружия. Нужно получить их согласие, чтобы поставить оружие в Украину.

Кстати, Израиль начал сам разрабатывать собственное оружие, потому что неоднократно попадал в такие ситуации: то ему продают, то не дают. Свою военную промышленность они начали отстраивать после войны 1967 года, когда Франция прекратила поставки своего оружия из-за желания остановить превентивный удар Израиля по арабским странам, с которым уже наладились отношения.

А для Израиля отсутствие оружия смерти подобно. Для сравнения: площадь Израиля чуть больше 22 тысяч км квадратных, 20% из которой занимает безлюдная каменистая пустыня Негев, где даже воды нет рядом. Это приблизительно как наша Львовская область. Учитывая, что у нас противник серьезный, мы тоже должны исходить из вопросов безопасности. Производства должны находиться в безопасном месте, лучше под землей, а для этого можно использовать инфраструктуру, которая еще осталась со времен Советского Союза. Подземные сооружения находятся в ненадлежащем виде, но они вполне пригодны для работы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

война в Украине новости США Тарас Загородний оборонительное оружие
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