Безвольная Россия нужна не Западу, а Путину

Путину нужна нищая безграмотная безвольная Россия - такой легче управлять / Reuters

Поразительно, как велико количество россиян, верящих в то, что Россия — самая богатая страна в мире и что все остальные страны только и мечтают о том, как захватить ее богатства. А еще лучше — развалить и оставить в нищете. Прямо с утра просыпаются европейцы и американцы, смотрят на карту и начинают строить козни. Завидуют нашим просторам и боятся нашей мощи.

Давайте по всем пунктам пройдемся.

1. Богатая и привлекательная для захватчиков Россия. На самом же деле Россия — только потенциально богатая страна. Точно так же, как каждый новорожденный – потенциальный гений. Не более. В действительности Россия довольно бедная страна третьего мира с плохо развитой экономикой и примитивной инфраструктурой. Две трети России — вечная мерзлота. Огромные пространства, непригодные для жизни. Комариные болота, радиоактивные выбросы и свалки, свалки, свалки.

По количеству пахотных земель Россия примерно равна Казахстану. Их почти в два раза меньше, чем в США. Но даже из тех пахотных земель, которые есть, используется менее 70%. Остальное заброшено. Огромная Россия экспортирует ежегодно продовольствия на $20 млрд. Крохотная Голландия – на $90 млрд. Во всей России аэропортов осталось меньше, чем в одной Аляске. Автомобильная сеть развита слабо. Ни одного километра скоростных железных дорог.

Потенциальному захватчику придется вкладывать триллионы долларов в экономику. Строить дороги, аэропорты, склады и терминалы. Вытаскивать сельское хозяйство. Заниматься образованием и медициной. И самый главный вопрос — зачем? Чтобы получить на халяву российские нефть, газ, лес и металлы? Коварный Запад и так все это получает. И практически бесплатно — все деньги быстро возвращаются обратно.

Американцам гораздо выгоднее было бы захватить Канаду и Мексику. Все рядом. Но они почему-то этого не делают. Не захватывают Норвегию с ее богатейшими газовым запасами. Дураки, конечно. Хотя бы Катар захватили за час одним парашютно-десантным полком. Там же все уже готово. Нет ни сильной армии, ни ядерного оружия. Даже сумской теробороны нет.

2. Все мечтают о нищей России. А зачем? Это Путину нужна нищая безграмотная безвольная Россия. В нормальной стране кто пойдет воевать за стиральную машину? В умной стране кто поверит бездарной пропаганде? В сильной стране кто будет терпеть такое ничтожество у власти?

Вы с каким соседом предпочтете жить по соседству? С умным и обеспеченным интеллигентом или с нищим гопником? Вы с какой компанией предпочтете иметь совместный бизнес — с успешной и процветающей? Или с озлобленным банкротом на грани дефолта?

Нищая Россия не нужна миру. Это беженцы, проституция, наркотики, воровство технологий, шпионаж, непредсказуемость, гуманитарный кризис. Вместо взаимовыгодной торговли нужно посылать миротворцев и спасать от голода десятки миллионов людей.

3. Коварный Запад мечтает о развале России? А зачем? В этом случае Запад получит огромное количество проблем – прежде всего с ядерным, химическим и бактериологическим оружием, которые легко могут попасть в руки террористам. И тогда мало никому не покажется. Да просто разграбление одного склада с переносными зенитными ракетными комплексами может парализовать все воздушное движение на целом континенте. И опять страшнейшая гуманитарная катастрофа и десятки миллионов беженцев.

Читайте такжеЛовушка для Украины: почему Кремль стал настаивать на прекращении огняРоссия — опасный конкурент? А в какой, позвольте спросить, области? В военной? Помнится российские пропагандисты обещали дойти за три дня до Ла-Манша, а в результате не смогли за три месяца дойти до Харькова. Вы понимаете, что сейчас в Украине воюет практически вся боеспособная армия России? Которая уже потеряла большинство всех своих лучших летчиков и танкистов. Почти весь свой десант и прочую "элиту". А сейчас генералы этой второй армии мира думают не о том, как они будут завоевывать Варшаву, Хельсинки и Берлин. А о том, чем бы им взять Бахмут, Светлодарск и Лисичанск.

В экономической? С 1,5% мирового ВВП? Сравните это с колоссальной экономической мощью Китая и вы поймете, что такое настоящая конкуренция.

В научной? В культурной? Это даже не смешно.