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Беларусь размажут, если оттуда в Украину прилетит ядерная боеголовка

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

30 сентября 2022, 06:58

Дураку понятно, что Россия ничего делать не будет. Да и не может.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв / ТСН

Беларусь должна хорошо понимать, что США ее не жалко так же, как и России не жалко Украину.

Проще говоря, США могут начать уничтожать всю военную и стратегическую инфраструктуру Беларуси, если с ее территории прилетит в Украину ядерная боеголовка. И тогда и Россия, и все "союзники" будут смотреть, как Беларусь превращают в щебень.

Ведь и дураку понятно, что Россия ничего делать не будет. Да и не может. Армения может рассказать на своем опыте, как ОДКБ защищает.

Поэтому Беларусь должна четко понимать, что она выгребет по полной уже в недалеком будущем, если даст хоть малейший повод. Точнее говоря, после Бучи повод уже давно есть, но его не использовали, чтобы не увеличивать эскалацию.

Но поскольку Путин начал мобилизацию, то теперь уже мелочиться никто не будет. Так что вы там в Беларуси лучшее, что можете сделать - сидеть как мыши и не подавать признаков жизни, коли уже впустили на свою территорию некрофилов и сделали свою страну пособником рашизма.

Источник

ядерное оружие ядерная война
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