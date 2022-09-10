Баланс сил постепенно меняется в нашу пользу

В целом все идет в украинском векторе / ua.depositphotos.com

Коротко о ситуации стратегически. То, что происходит на Харьковщине - успех, который еще надо будет закрепить. Но выглядит все оптимистично. Это первый акт, который еще предстоит закрепить. Происходящее на юге-типичная борьба продолжается, и там до очевидного развития событий еще далеко.

Враг все еще превосходит нас количественно практически во всех видах оружия. Но тенденция в нашу пользу. За 6,5 месяцев россияне так и не смогли преодолеть гиперцентрализацию управления войсками. Все реально решается из Москвы. Это формирует низкое качество управленческих решений и хилый механизм выполнения этих решений. Как следствие - россияне не смогли на должном уровне использовать численное преимущество и преимущество в инициативе.

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Да, даже взятие Херсона и других городов - это не такой большой успех на фоне имеющегося у них на старте преимущества.

Сейчас мы можем осторожно говорить, что есть осторожные предпосылки к постепенному изменению баланса сил в нашу пользу. Именно так, осторожно говорить о предпосылках. Баланс все еще не в нашу пользу. Русские не сломлены, их фронт не потерпел краха. Хотя в состоянии возбуждения и эйфории кое-кто об этом говорит. Они все еще очень опасны.

Подготовка к тяжелой зиме и долгой войне все еще актуальна. Нам нужно еще больше оружия и денег. Мы точно можем ожидать увеличения количества террористических атак. Поэтому будьте осторожны с большими скоплениями людей, особенно на открытых площадках. В целом все идет в украинском векторе. Но надо быть очень осторожным, осмотрительным и спокойным. И помнить, какую цену мы платим за каждый успех.