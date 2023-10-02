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Бахмутский fatum

Александр Коваленко
2 октября 2023, 19:10
После череды безуспешных контратак на Клещиевку и Андреевку ресурс РОВ сточился и по большей части они сейчас сидят по левую сторону от "железки".
ВСУ
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

На протяжении последнего времени мы, говоря о Бахмуте, хорошо изучили названия сёл его окружающих, особенно в южном секторе. О Клещиевке и Андреевке, которые уже физически не существуют, слышали практически все. Но, в ближайшие дни привычные нам названия будут заменены новыми. И одно из них - "железка".

В то время как Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка являлись составными частями опорной линии оккупантов в юго-западном секторе Бахмута, "железка" представляла собой условный оборонный рубеж, пересечение которого создавало бы РОВ очень много проблем, ведь по левую сторону от него - это прямой путь на южную логистическую артерию 0513.

После череды безуспешных контратак на Клещиевку и Андреевку ресурс РОВ сточился и по большей части они сейчас сидят по левую сторону от "железки" в посадках в ожидании неизбежного - зачистки. Но пересечь "железку", как многим кажется, это не такая уж и простая задача. Не простая, но и не невыполнимая.

видео дня

Есть несколько локаций, в которых пересечение более упрощённое, особенно в районе Андреевки, благодаря наличию переходов и наилучшего направления на Одрадовку. Но пока они простреливаются врагом, особенно с близлежащих посадок. Решение - вопрос времени и количества кассет. Затем зачистка остатков.

Звучит на первый взгляд складно, но это результат кропотливой работы с очень высокой ценой. И не нужно забывать об этом и торопить события, которые торопить нельзя.

Но, главное то, что так или иначе, а этот переход произойдёт и начнётся продвижение к 0513, которая уже сейчас находится под огневым контролем СОУ. Но, когда над 0513 будет установлен физический контроль, можно говорить не то, чтобы об успехе в юго-западном секторе и начале продвижения в юго-восточном. Это точка в возможностях обороны РОВ в целом к югу от Бахмута и не только. Это возможность и взятия под огневой контроль восточной логистики.

Что самое интересное, РОВ в районе Бахмута могут оперировать тем ресурсом, что там есть, тянуть лишний особо нет откуда. И усилить юг они могут только за счёт севера, а если стягивать подразделения с севера, то потенциал там уменьшается, что вполне может иметь уже своим последствия.

Но как оперировать ресурсом, после установления огневого контроля над всей логистикой?

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Бахмут Александр Коваленко война России и Украины
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