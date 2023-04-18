Армия РФ хочет поскорее перестать проигрывать войну в Украине

Отстранить Путина люди с улицы не могут – это могут сделать только люди, имеющие доступ к власти страны-агрессора РФ. И наиболее выгодно это армейцам.

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В армии РФ больше всего заинтересованных в устранении российского диктатора Владимира Путина / Фото УНИАН

​Мы надеемся, что успех контрнаступления ВСУ побудит российские элиты к действию, потому что отравить, отстранить Путина люди с улицы не могут – это могут сделать только люди, имеющие доступ к власти. Будут ли они это делать – неизвестно, но у них может сложиться безвыходная ситуация, которой мы сейчас до конца даже не понимаем.

Первая группа, которая прям завтра хотела бы (но не говорю, что могла) устранить Путина – это олигархи. Они пострадавшая сторона, у них проблемы с санкциями, имуществом, образом жизни, статусом на Западе, детьми, любовницами, доверенными лицами. Это лежит на поверхности – они страдают от этого больше всего, ведь они рисовали себе совсем другое будущее. Просто посмотрите, как себя ведут представители "Альфа-группы", Усмановы и так далее.

Вторая группа – армейская. Для них, честно говоря, все это тоже выглядит печально, поскольку они ответственны за решения, которые принимаются не ими. Они такие же военные преступники (например, Генштаб РФ, Минобороны), но проблема в том, что у них скоро полноценной армии не останется, будут только обыватели с улицы, "пиджаки". Это тоже странная ситуация, и непонятно, кто будет отвечать за провалы, ведь они точно этого не хотят.

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Поэтому в армии я усматриваю особый интерес к тому, чтобы все поскорее закончить и прекратить эту войну проигрывать. Потому что перспективы победы нет никакой. А с чего не взяли Киев за три дня и почему решили, что возьмут его сейчас? Там тоже сидят не идиоты и понимают, куда все катится. Тем более, что воюют не просто с Украиной, а в ее лице со всем коллективным Западом, победить который нельзя. И представить, что они десятилетиями просиживают в своих кабинетах на Фрунзенской набережной (здесь располагается главное здание Минобороны РФ. - Главред) и не понимают этого – смешно.

Ну и правительство РФ тоже не в восторге от всего. Ведь это им разгребать экономические проблемы и за все отвечать. Посмотрите на Набиуллину в Центробанке – она отдает себе отчет, ведь в денежках она понимает последствия. Но мы не понимаем до конца, что происходит с ФСБ. Наверное, большая часть спецслужб хотела бы мягкого транзита – посадить вместо Путина Путина 2.0. Кто это будет, сын Патрушева, Патрушев или кто-то другой не имеет значения.

То есть у всех одни и те же представления о происходящем. Ключевым является успех или относительный успех контрнаступления Украины. Его готовит не только руководство ВСУ, это происходит и при участии союзников – они дают оружие, обучают украинских военнослужащих.

Марк Фейгин, российский правозащитник, специально для Главреда