Аргументы на руках: как Украине заставить европейцев действовать

Европа имеет бетонную позицию, что Украина должна выиграть в борьбе с Россией, но помогать санкциями особо не торопится / УНИАН

Украина сама должна решать, какие условия мира с Россией она примет — именно от таких договоренностей, а не от навязанных извне, будет зависеть дальнейший санкционный режим Запада, - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Это бубнение Щольца выглядит особенно циничным на фоне того, с какой скоростью Германия поставляет Украине оружие. Как мы помним, что с никакой. Практически ничего не поставляет.

Хорошо, что эти улитки в ЕС приняли шестой пакет санкций против России, куда включили частичное ограничение импорта нефти, отключили SWIFT у Сбербанка, отключили три российские медийные телепомойки, расширили список лиц на которые распространяются санкции.

За пределами санкций осталась нефть, которая идет по трубопроводам. Это уступка Орбану, который получает нефть из России по нефтепроводу "Дружба". Теперь Россия будет нести потери, которые за год будут исчисляться десятками миллиардами долларов. И даже такая половинчатая победа – все-таки победа, которая является прямой заслугой и Зеленского, и Офиса президента, и МИДа. Ведь согласование всего этого пакета требовало огромных усилий, учитывая разнородность ЕС и наличие откровенных лоббистов РФии в высших эшелонах власти ряда европейских стран.

Очевидно, что речь Зеленского перед европейцами, возможно, была последним аргументом, который заставил ЕС все же пойти на шестой пакет. И это означает, что будет еще и седьмой пакет санкций, который включит и эмбарго на газ. Эстония уже заявила об этом.

Европа имеет бетонную позицию, что Украина должна выиграть в борьбе с Россией, но ключевой вопрос - как.

Читайте такжеПерелом в войне с Россией: почему Германия и Франция боятся победы УкраиныЕвропа, в отличие от нас, привыкла просчитывать свои ходы и их последствия, потому так медлительна. Европейские политики прекрасно видят данные соцопросов, которые показывают, что их избирателей больше волнует инфляция и экономические проблемы, чем война Украины с Россией. Поэтому все это нужно учитывать в наших ожиданиях по помощи от европейских стран. Тем более, что у нас есть аргументы на руках.

Когда в январе 2022 мы писали, что вторжение России в Украину повлечет дестабилизацию мирового рынка продовольствия, то это многим в Европе казалось выдумкой. Сегодня это реальность и до многих европейских политиков начинает доходить, что роль Украины в устойчивости Европы критична.

Для жителей Испании или Италии картины обстрелов Северодонецка или Лисичанска являются, увы, далеким милитарным шоу, но вот угроза новой волны беженцев из Африки через море из-за угрозы голода, как раз является очень понятной и зримой. Поэтому Украине нужно больше визуализировать риски войны в форме понятных нарративов европейцев. Давать инфографику, информацию, подкреплять данными экспертов о состоянии экономик стран Ближнего Востока, Магриба и Африки. А для этого нужно подключать таких экспертов, коннектить их с нашими послами в соответствующих странах Европы, выводить на журналистов глобальных каналов.

Вся эта ситуация в принципе требует от Украины большей координации и большего масштаба игры. И огромного терпения, потому что Запад — это каток, который нужно укатывать. Месяц за месяцем. По-другому не получится.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего