Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войну

Введя санкции против Роснефти и Лукойла Трамп, по сути, стал на путь Рейгана с его империей зла.

Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Мы зациклились на Томагавках, которых может никогда и не будет. На самом деле, за прошедшую неделю произошло два действительно важных изменения в войне и в ее восприятии главными актерами.

1. Путин не рассчитывал на то, что Трамп введет санкции и считал, что и в дальнейшем сможет водить Трампа за нос. Игра Путина была в две вещи: не поссориться с Трампом и выиграть время. Он выиграл почти девять месяцев. И это действительно много. В дальнейшем он также будет стараться не доводить уровень ссоры до критического, но его демарш по Будапешту говорит об одном: Рубикон перейден. Он вошел в свой "Афганистан" со всеми вытекающими последствиями.

2. Введя санкции против Роснефти и Лукойла Трамп, по сути, стал на путь Рейгана с его империей зла. Мотивы, конечно разные (у одного была идеология у другого личная обида), но с этого пути невозможно уже сойти. Опять-таки, со всеми вытекающими последствиями

Выводов не будет. Это просто констатация изменений (как я их вижу).

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

