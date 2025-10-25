Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?

Рубио после этих откровений вроде как просто закончил беседу и повесил трубку.

https://opinions.glavred.info/kak-rf-beret-ssha-na-slabo-s-tomagavkami-10709273.html Ссылка скопирована

Марко Рубио и Сергей Лавров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Российский телеграм пишет, что Лавров дал понять Рубио, что считает разговоры об отправке Томагавков в Украину обычным трамповским блефом, и подчеркнул, что при необходимости ПВО РФ без труда их посбивает.

И якобы поэтому Кремль категорически отказался от реализации идеи США о прекращения боевых действий по линии фронта ("вы пугаете, а нам не страшно").

Рубио после этих откровений вроде как просто закончил беседу и повесил трубку, что подвесило ситуацию на тревожной для РФ ноте. Чтобы чего не вышло, Лавров даже бросился "дообъяснять" свою позицию вслед американцам, выступив с пространной публичной лекцией после переговоров с каким-то рандомным эфиопом. Но Трампу и Рубио это как будто уже и не оч интересно, они отказались от дальнейших контактов с Москвой.

видео дня

Мне кажется очень многообещающей ситуация, при которой РФ фактически берет США "на слабо" с Томагавками, а американцы в ответ просто молча разворачиваются и уходят.

Есть вероятность, что удар крылатыми ракетами по химическому заводу и одной из главных ТЭЦ в Брянской области – это американский намек Путину. Суть его такая: "Если несколько украинских ракет тебе уничтожили два важнейших объекта за ночь, то представь эффект от сотни томагавков. Вова, не *** и подписывай, что тебе дали. Твоя задача тут - извини..."

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред