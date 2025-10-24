Укр
Продвижение оккупантов и новая угроза для Украины

Александр Коваленко
24 октября 2025, 19:10
Очевидно, что целью РОВ является контроль всей южной части Днепропетровской области.
ВС РФ, армия РФ, оккупанты
Продвижение оккупантов / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Междуречье Волчья-Ворона и Запорожско-Днепропетровский плацдарм…

РОВ продолжают расширение зон контроля на бывшем Новопавловском направлении, которое постепенно вырисовывается в новое Покровское – по Днепропетровской области и восточное Гуляйпольское по Запорожской области.

Основной ударной силой российской группы войск остаётся 5-я ОВА, потерявшая с момента начала наступления на Южно-Донбасском направлении личного состава более 17 тысяч, что превышает штатную комплектацию среднестатистической дивизии! В любой другой армии мира, такие потери вынудили бы командование отводить армию (!!!) на восстановление, но только не в РОВ. Вместо этого, для поддержки наступательных возможностей формирования в зону ответственности были отправлены подразделения 90-й ТД с бывшего Кураховского выступа.

видео дня

Так же, крайне активно применяются силы и средства 36-й ОВА, стремящейся как можно скорее взять контроль над Новосёловкой, открывающей дорогу к Великомихайловке и Орестополю – населённым пунктам в междуречье Волчья-Ворона.

Очевидно, что целью РОВ является контроль всей южной части Днепропетровской области, по трассе Н-15, по Покровское, являющееся таким же важным логистическим узлом, как и Покровск, а так же всей восточной части Запорожской области, с выходом на Гуляйполе минимум по рубежу реки Гайчул. И причина тому весьма прозаична…

Формирование плацдарма с удобной логистикой для сосредоточения и обеспечения нескольких общевойсковых армий. Причём речь идёт не только о задействованных сейчас на Южно-Донбасском направлении 5-й, 29-й, 35-й, 36-й ОВА и 68-м АК, а о куда большей группировке, необходимой для выхода к Запорожью.

Это не быстрый процесс, но движение российских войск говорит именно о выполнении такого плана, а реализация поставленной задачи, в лучшем случае для российских войск и в худшем для нас, может занять, ни много ни мало – два года. В худшем для них, в лучшем для нас, разумеется, более двух лет. Но, РОВ такие долгосрочные планы явно не смущают, что в очередной раз подтверждает – Москва намерена воевать и дальше и никаких перемирий, мирных планов и прочей дипломатической чуши она не внемлет.

Увы, но если РОВ удастся в 2026 году сформировать плацдарм Покрвоское-Гуляйполе, что улучшит логистику и тыловое обеспечение передовых подразделений, процесс движения противника с востока к Запорожью может ускориться.

Разумеется, есть целый ряд факторов, которые могут повлиять на это движение и в равной степени как затормозить его, так и остановить или и вовсе – обернуть вспять. Но я говорю не о гипотетической вероятности с позитивным исходом, а именно о негативном варианте развития событий. Например, как в прошлом году на бывшем направлении на Великую Новосёлку, где при всех существовавших угрозах не было обустроено по дороге Золотая Нива – Шахтёрское и по трассе Т-05-09 Золотая Нива-Великая Новосёлка необходимых заграждений в том количестве, которое бы остановило продвижение врага, а не позволило бы им за сутки по прямой преодолевать от 5 до 10 км…

Кроме того, в будущем году пополнение РОВ будет значительно ускорено за счёт круглогодичной обязательной мобилизации, а так же принятия законодательных актов, приравнивающих срочников к действующему военнослужащему по контракту. Запорожско-Днепропетровский плацдарм будет для РОВ формироваться закидыванием большого количества личного состава. Куда большего, нежели там сосредоточено на сегодняшний день.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
