Меркель хочется поработать гонцом, приносящим плохие известия / Reuters

Власть активно готовится к новому сезону, который может оказаться неожиданным и с последствиями.

СБУ прессует радикалов, которые потенциально могут выйти на улицы. ОП формирует "зеленый комсомол", который должен в случае чего выступить на публичную защиту власти.

Депутаты раскатились по стране, как уроненные помидоры, с задачей, достойной Шерлока Холмса: с лупой выискивать примеры успехов власти и громогласно предавать их публичности.

С инспекционной проверкой по стране проехал Дмитрий Разумков — и продемонстрировать, что формально именно он второй человек в стране, а вовсе не некоторые, которые так думают, а также напомнить, что в полномочия Верховной Рады входит именно контроль исполнительной власти.

А еще и довольно представительная "Крымская платформа" собирается. Во всяком случае, достаточная, чтобы вывести из равновесия Кремль и его дипломатическую обслугу.

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И все бы у власти неплохо, да вот только Ангела Меркель портит всю лепоту. Дело даже не в том, что перед визитом к Владимиру Зеленскому канцлер ФРГ заезжает к Владимиру Путину: ну хочется заслуженной фрау поработать гонцом, приносящим плохие известия — ее дело. Обидка именно в хронологии ее приезда.

Читайте такжеДействительно ли началось падение рейтинга ЗеленскогоПонимаете, друзья приходят к тебе на День рождения и празднуют с тобой вместе до самого конца. Начальник, если он тебя уважает, тоже должен заехать на часок, поздравить, чтобы все гости увидели, что ты у начальника в авторитете.

А вот накануне празднества заезжают только кредиторы — мол, гулять собрался? Ну, гуляй-гуляй, не забывай только, что время ответа по обязам приближается неуклонно.