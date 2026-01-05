Укр
Американцев "списали" рано, это будет однозначно интересный год

Виктор Андрусив
5 января 2026, 06:06
Блестящая история еще раз показала, кто первая армия мира.
В 2026 году наконец-то произойдет революция в Иране. Хотя протесты там частые и эти, что сейчас не отличаются, я убежден, что в 2026 году режим аятолл будет свергнут.

Это дополнительно кардинально повлияет на геополитическую картину и место в ней Путина. Повлияет плохо на него. Фактически, Иран для него как фашистская Италия для Гитлера во Вторую Мировую. Поэтому это минус союзник.

Ну и ключевое, станет много нефти. А потому ее цена упадет до минимума, вместе с шансами Путина воевать и отстроиться.

По Венесуэле - это страна с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти! Возвращение этой нефти на рынок обвалит цену. путин никогда не сможет отбывать армию и поддержать экономику РФ после этого.

Забыли еще одну столицу, которая шокирована от операции штатов - Пекин. Блестящая история еще раз показала, кто первая армия мира. Это не те непутевые США, которые позорно бежали из Афганистана. Тот позор мотивировал россиян и китайцев поверить в свои силы.

На самом деле, китайцы пока не проводили никаких операций такого уровня.

Сегодняшние события еще раз говорят им, что они рано списали американцев. Думаю это все серьезно скорректирует поведение этих стран.

Это будет однозначно интересный год.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

