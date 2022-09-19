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Аллу Борисовну надо поддерживать двумя руками

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 сентября 2022, 18:43

Будет очень иронично, если Путин не переживет Пугачеву и на его могиле посмеётся Галкин. Кстати, этот сценарий не такой уж и нереалистичный.

Алла Пугачева
Аллу Борисовну надо поддерживать двумя руками, считает Романенко / instagram.com/alla_orfey

Почему демарш Пугачевой важен для Украины.

Во-первых, она выступила на стороне справедливости, назвав вещи своими именами. В бесхребетной российской орде это уже подвиг. Характерно, что это произошло на фоне очередного высера иезуитской Собчак, которая типа за демократию, но называет нацизмом хейт со стороны украинцев русской модели в рекламе Zara. Собчак, специально для тебя, нацизм - это расстреливать невинных людей пачками, отрезать военнопленным мошонку, бросать авиабомбы в 500 кг на гражданские дома, уничтожать народ только потому, что он хочет жить так, как он хочет жить, и намерен идти своим путём, не оглядываясь на башни Кремля. Вот это и есть нацизм, который Собчак боится называть своим именем. Так вот, Пугачева пробивает брешь в конформизме российского общества одним своим весом.

Во-вторых, эта брешь огромная. Потому что, как правильно отметил Станислав Речинский, Пугачева - это живая архетипическая мать позднего советского человека и его постсоветских отпрысков. Пугачева является символом ( как бы мы к этому не относились) эпохи. Она и есть эпоха. И она выражается математически. За полдня ее пост набрал 0,5 млн лайков и 65 тыс комментов. И хотя федеральные каналы России традиционно игнорируют такие месседжи, но охват месседжа Пугачевой будет огромным. В иерархичном российском обществе, где ориентация на лидеров мнений играет огромную роль - очень важный показатель. Инертная, конформистская масса российского общества всегда нуждается в тех, кто ориентирует на соответствующие реакции. Пугачева именно такой человек.

В-третьих, ожидания украинцев, что Пугачева недостаточно радикальна и должна прямо сейчас высказать поддержку ВСУ и вообще, почему молчала полгода, пока не тронули Галкина, крайне наивны. Естественно желание украинцев получить все и сразу, но надо же быть реалистами. Важно проломить инертность российского обществах в оценках войны с Украиной. Пугачева это помогает делать, потому что расставляет акценты, которые в России многие боятся даже упоминать. Более того, она продолжит это делать, пока Галкин продолжит высмеивать российскую власть. Смех над властью и отсутствие страха по поводу ее возмездия катализируют процессы критики власти в России, усиления недовольства и так далее. Все это стратегически играет в пользу Украине.

В-четвёртых, надо инструментально смотреть на хороших русских. Все, что помогает раскачать и обрушить путинскую Россию, надо использовать. Все, что укрепляет - надо подтачивать. Потому пугачёвский бунт крайне полезен. Любые бунты в России нужно поддерживать и раздувать. Больше бунтов хороших и разных в России приведут ее в такое состояние, когда она будет думать о своих проблемах, а не об Украине. У России должно быть такое количество проблем, что она должна забыть о любых формах экспансии вовне. Потому Аллу Борисовну надо поддерживать двумя руками. Когда-то говорили, что Брежнев - мелкий политический деятель в эпоху Пугачевой. Будет очень иронично, если Путин не переживет Пугачеву и на его могиле посмеётся Галкин. Кстати, этот сценарий не такой уж и нереалистичный.

Источник

война в Украине Алла Пугачева Юрий Романенко
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