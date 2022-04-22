Агрессор-импотент, или Россия отчаянно хочет, но фатально не может

У России сталинские планы — и по масштабу, и по античеловечности. / Reuters

Уже двое суток идет вторая фаза захватнической войны РФ: после неудавшегося блицкрига агрессор проанонсировал решительный разгром Украины в битве за Донбасс. Читаю сводки с фронтов (в том числе, и рашистские), смотрю карты боевых действий. И неудержимо закрадывается мысль: "Что за фигня?!".

Нет никаких зримых прорывов фронта, не видать заслоняющей солнце авиации, не наблюдается танковых колонн, стальной лавиной устремляющихся к Днепру. Вообще ничего реально значимого, кроме отвода рашистских войск от "Азовстали", потому что даже самые конченные "дырявые" заходить туда боятся. Не говоря уже о бородатых героях Тик-тока.

При этом в Мордоре заявлено, что в рамках второй фазы агрессор намерен выйти на границы Донбасса (это с Павлоградом что ли?), оккупировать Николаевскую и Одесскую области, а потом начать "денацификацию" Молдовы. Планы сталинские — и по масштабу, и по античеловечности.

Так что, Генштаб РФ нас вводит в заблуждение, умело отвлекает внимание атаками в полсилы на Донбассе, а на деле готовится сокрушительный удар в неожиданном месте?

Трезвый анализ говорит: ничего подобного. Агрессор сейчас воюет с максимальным напряжением сил и возможностей. Ради хотя бы видимости успеха он готов на все, потому что давят идиотские сроки победобесия. К началу мая ему нужен хоть какой-то результат, здесь не до скрывания реальных сил.

Напомню: в начале войны враг ударил растопыренными пальцами и прогнозируемо провалил собственные планы вторжения. Но и сейчас он пытается бить не кулаком, а вялой ладонью. Не потому, что не сделал выводов из поражения первой фазы, а потому что просто сил нет.

Читайте такжеПутин-символист отступил: чего теперь ждать УкраинеАгрессор отчаянно хочет, но фатально не может. С зарвавшимися ополоумевшими стариками вроде Путина такое неизбежно случается. Оттого он и скукоживается в кресле, и за стол цепляется, чтобы руки не дрожали, как у Гитлера перед концом.

Сейчас предстоит перемолоть передовые соединения врага, а потом перейти в контрнаступление и на Донбассе, и на юге Украины. Да и очередной нептуновский привет на этот раз прямо в Севастополь не помешал бы. Соответственно, появится шанс у героических защитников Мариуполя. А глубинный российский народ таки расшибет свой толоконный лоб о неопровержимую реальность в виде разгрома рашистских войск в Украине.

И вот тогда можно выходить на переговоры.

А Крестный ход к Мариуполю, который сейчас предлагает глава УПЦ МП — это правильно и духовно. Только сначала надо окончательно порвать с "кремлевским православием". Вот прямо в Святогорской Лавре, на которую наступают ращисты, об этом и провозгласить. Христос ведь и в большом, и малом всегда требовал однозначной определенности, без византийщины и уловок.