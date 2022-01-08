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А жив ли Нурсултан Назарбаев?

Александр Кочетков

политический аналитик

8 января 2022, 16:20

Если Нурсултан Назарбаев и жив, то недееспособен.

Назарбаев
Если Нурсултан Назарбаев и жив, то недееспособен - Кочетков / Reuters

По Казахстану можно подводить итоги. Да, во многих казахских городах еще продолжаются митинги, есть отдельные стычки, сохраняется чрезвычайное положение, местная (то есть, разрешенная) оппозиция непрерывно заседает, а эмигрантская непрерывно возмущается. Но общая картина уже ясна.

Остатки сопротивления будут жестко подавлены: восток — дело тонкое, головы режут с обеих сторон. При этом, перезагрузка политической верхушки ниже президента Токаева практически неизбежна. В основном, под лозунгом избавления (и физического тоже) от национальных предателей, то есть, горе проигравшим. В данном случае, клану Нурсултана Назарбаева.

И здесь наблюдается явная странность.

Пожизненный елбасы (то есть, национальный лидер) Назарбаев вообще никак не проявился в ходе протестов. Он не отреагировал ни на боестолкновения в стране, ни на собственное смещение с опять-таки пожизненного поста главы совета нацбеза, ни даже на появление "миротворцев" из ОДКБ. Опять же, президент Токаев, человек крайне осторожный, вдруг осмелел настолько, что увольняет родственников елбасы и отдает приказ военным стрелять на поражение без предупреждения.

Ходят слухи, что Назарбаева покинул страну. При этом его вообще давно никто не видел и не слышал. Кроме, конечно, Александра Лукашенко, который будто-бы душевно общается с елбасы по телефону. Так Лукашенно и про то, что он честно избранный президент Беларуси, рассказывает.

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Полагаю, если Нурсултан Назарбаев и жив, то недееспособен. И этот факт как раз и спровоцировал как успешную попытку клана Токаева получить полноту власти в стране, так и безнадежные усилия родственников Назарбаева власть удержать.

Кстати, чиновники в Казахстане резко перестали называть свою столицу Нур-Султаном. Напомню, что бывшую Астану переименовали в честь Назарбаева, судя по всему, обратное переименование не за горами.

А у Кремля все сложилось крайне удачно. Не то чтобы "казахстаннаш", но вассальность формируется натуральная.

Призывов к вооруженному сопротивлению "мягкой оккупации" от казахских топ-политиков не прозвучало. Тамошние силовики, в точности, как украинские в Крыму в 2014 году, защищать суверенитет страны не рвутся, наверное, тоже ждут какого-то особого приказа. Население бороться с "миротворцами" тоже не спешит.

Читайте также"Успех" России в Казахстане может ухудшить позиции УкраиныПоэтому из Казахстана Россия в ближайшем будущем не уйдет, разве что Китай ну очень попросит. Не удивлюсь, если там, как в Беларуси или Армении, появится российская военная база (в частности, на Байконур Роскосмос давно зарится). А поскольку серьезные нефте-газовые предприятия в Казахстане принадлежат британцам (там еще и британская юрисдикция действует!), то россияне, по праву завоевателей, несомненно, постараются себе что-то отжать. И это будущая зона бизнесового конфликта с далеко идущими последствиями.

Теперь об Украине… А что Украина? Какая может быть государственная позиция, если президент Зеленский занят куда более важным делом — катается на лыжах?

Если серьезно, то по кремлевской стратегии Казахстан должны были подтащить к возрождаемой империи после втягивания в нее Беларуси (добровольно) и Украины (принудительно). Внутриказахстанская борьба за власть резко подыграла кремлевским планам. Теперь Украина остается единственной позицией, сдерживающей реализацию "исторической миссии Владимира-объединителя". Выводы делайте сами.

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Нурсултан Назарбаев Александр Кочетков революция в Казахстане
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