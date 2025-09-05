Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХ

Олег Попенко
5 сентября 2025, 19:10
42
Рост коммунальных тарифов в случае обстрелов РФ возможен еще в 2025 году, однако наиболее вероятно, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года.
Тарифы, повышение тарифов
Тарифы на услуги ЖКХ могут повысить уже с 1 июня 2026 года. / Коллаж Главред

Министерство экономики прогнозирует, что в 2026–2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут ежегодно расти на 15% (плюс-минус 5%).

Рост тарифов фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институции, включая Национальный банк Украины и МВФ, которые указывали на необходимость приближения тарифов к рыночным. Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает.

Сегодня рыночные цены на электроэнергию колеблются в пределах 9–11 грн за киловатт. С учетом украинских реалий, монопольного влияния отдельных игроков и ограниченных механизмов регулирования, в течение ближайших пяти лет стоимость может достичь уровня 10–11 грн и выше. Уже в 2024 году эксперты отмечали, что реальная себестоимость электроэнергии составляет около 6,5–7 грн, и именно к этой отметке страна будет постепенно приближаться. При нынешней цене в 4,32 грн ежегодный рост на 20% приведет к тому, что за несколько лет тариф дойдет минимум до 7 грн.

видео дня

Подобное повышение, вероятно, коснется не только электроэнергии, но и других ресурсов — газа, отопления и воды. Рыночная цена газа сегодня колеблется от 17 до 22 грн за кубометр, временами достигая 25 грн, тогда как население платит всего 7,98 грн. Разрыв колоссальный, и в случае выхода Нафтогаза и других игроков в свободный сегмент наценка может составить 500–600%. Для сравнения, в Молдове газ для населения в пересчете на гривну уже стоит около 32 грн, и украинские компании также стремятся занять этот сегмент.

Главная проблема заключается в крайне низкой платежеспособности населения. Даже при относительно "умеренном" росте тарифов у людей просто не будет возможности оплачивать счета. Уже сегодня 50–60% домохозяйств не в состоянии покрывать даже элементарные расходы не только за газ, но и за отопление и горячую воду. Если сейчас семья за квартиру площадью 50 квадратных метров платит около 2500 грн, то при росте тарифов суммарно платежка может "подорожать" до 7,5–8 тыс. грн. Субсидий на это не хватает, и их из года в год сокращают. А потому на фоне такого давления более половины украинцев физически не смогут оплачивать коммунальные услуги. Задолженность населения уже превысила 106 млрд грн, а к концу первого квартала 2025 года выросла до 120 млрд. При этом украинцы смогли погасить лишь около 13 млрд из того, что не оплатили зимой.

Кроме того, экономической необходимости повышать тарифы на газ и электроэнергию нет. Текущий тариф в 4,32 грн полностью покрывает расходы Энергоатома и облэнерго. Утверждения о том, что Энергоатомстановится убыточным из-за дешевой электроэнергии для населения, не соответствуют действительности. Часть электроэнергии действительно продает Энергоатом, часть — Гидроэнерго для покрытия пиковых нагрузок, причем прибыльность последнего достигает 500%.

В этих условиях повышение тарифов выглядит экономически необоснованным. Формально Министерство экономики объясняет необходимость их роста улучшением экономической ситуации в стране, однако по сути тарифы давно превратились в квази-налоги: украинцы платят их через коммунальные платежи, а средства поступают в бюджет. Раньше эта схема действовала преимущественно через Нафтогаз, теперь подключены и другие механизмы.

Ситуация с тарифами на воду тоже во многом схожа. Если горячая вода напрямую связана с отоплением и газом, то в случае с холодной водой все сложнее: в крупных городах тарифы регулирует НКРЕКП, в малых — органы местного самоуправления. На стоимость услуг влияет и цена электроэнергии на рынке, которая, например, в августе оказалась в 2,5 раза выше, чем в большинстве европейских стран. Уже сегодня водоканалы сталкиваются с отсутствием возможности рассчитаться за электроэнергию. Так, недавно Полтававодоканал был вынужден снизить давление в сети, чтобы сократить потребление, так как оплатить в полном объеме счета предприятие не может. За последние три года стоимость электроэнергии выросла почти на 100%, тогда как тарифы для населения не изменились. Местные власти эту проблему фактически не решают из-за отсутствия финансирования.

Возвращаясь к электроэнергии, стоит учитывать и фактор военной угрозы. Уже сейчас анонсируется риск новых обстрелов Россией критической инфраструктуры в отопительный сезон. Это может стать формальным основанием для ускоренного роста тарифов. Подобная схема уже использовалась в 2024 году, когда обстрелы стали поводом для внепланового повышения. Теоретически при повторении атак рост тарифов возможен еще в 2025 году, однако наиболее вероятно, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, специально для Главреда

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тарифы на электроэнергию тарифы на газ тарифы на воду Олег Попенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:35Синоптик
8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХ

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХ

19:10Мнения
Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Последние новости

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочек

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

Реклама
18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

Реклама
15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Любовница Путина Кабаева сделала свои собственные договоренности в Китае

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

13:08

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

12:48

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирогаВидео

12:47

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:40

Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

12:40

В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

Реклама
12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять