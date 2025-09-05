8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХ

Рост коммунальных тарифов в случае обстрелов РФ возможен еще в 2025 году, однако наиболее вероятно, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года.

Тарифы на услуги ЖКХ могут повысить уже с 1 июня 2026 года. / Коллаж Главред

Министерство экономики прогнозирует, что в 2026–2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут ежегодно расти на 15% (плюс-минус 5%).

Рост тарифов фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институции, включая Национальный банк Украины и МВФ, которые указывали на необходимость приближения тарифов к рыночным. Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает.

Сегодня рыночные цены на электроэнергию колеблются в пределах 9–11 грн за киловатт. С учетом украинских реалий, монопольного влияния отдельных игроков и ограниченных механизмов регулирования, в течение ближайших пяти лет стоимость может достичь уровня 10–11 грн и выше. Уже в 2024 году эксперты отмечали, что реальная себестоимость электроэнергии составляет около 6,5–7 грн, и именно к этой отметке страна будет постепенно приближаться. При нынешней цене в 4,32 грн ежегодный рост на 20% приведет к тому, что за несколько лет тариф дойдет минимум до 7 грн. видео дня

Подобное повышение, вероятно, коснется не только электроэнергии, но и других ресурсов — газа, отопления и воды. Рыночная цена газа сегодня колеблется от 17 до 22 грн за кубометр, временами достигая 25 грн, тогда как население платит всего 7,98 грн. Разрыв колоссальный, и в случае выхода Нафтогаза и других игроков в свободный сегмент наценка может составить 500–600%. Для сравнения, в Молдове газ для населения в пересчете на гривну уже стоит около 32 грн, и украинские компании также стремятся занять этот сегмент.

Главная проблема заключается в крайне низкой платежеспособности населения. Даже при относительно "умеренном" росте тарифов у людей просто не будет возможности оплачивать счета. Уже сегодня 50–60% домохозяйств не в состоянии покрывать даже элементарные расходы не только за газ, но и за отопление и горячую воду. Если сейчас семья за квартиру площадью 50 квадратных метров платит около 2500 грн, то при росте тарифов суммарно платежка может "подорожать" до 7,5–8 тыс. грн. Субсидий на это не хватает, и их из года в год сокращают. А потому на фоне такого давления более половины украинцев физически не смогут оплачивать коммунальные услуги. Задолженность населения уже превысила 106 млрд грн, а к концу первого квартала 2025 года выросла до 120 млрд. При этом украинцы смогли погасить лишь около 13 млрд из того, что не оплатили зимой.

Кроме того, экономической необходимости повышать тарифы на газ и электроэнергию нет. Текущий тариф в 4,32 грн полностью покрывает расходы Энергоатома и облэнерго. Утверждения о том, что Энергоатомстановится убыточным из-за дешевой электроэнергии для населения, не соответствуют действительности. Часть электроэнергии действительно продает Энергоатом, часть — Гидроэнерго для покрытия пиковых нагрузок, причем прибыльность последнего достигает 500%.

В этих условиях повышение тарифов выглядит экономически необоснованным. Формально Министерство экономики объясняет необходимость их роста улучшением экономической ситуации в стране, однако по сути тарифы давно превратились в квази-налоги: украинцы платят их через коммунальные платежи, а средства поступают в бюджет. Раньше эта схема действовала преимущественно через Нафтогаз, теперь подключены и другие механизмы.

Ситуация с тарифами на воду тоже во многом схожа. Если горячая вода напрямую связана с отоплением и газом, то в случае с холодной водой все сложнее: в крупных городах тарифы регулирует НКРЕКП, в малых — органы местного самоуправления. На стоимость услуг влияет и цена электроэнергии на рынке, которая, например, в августе оказалась в 2,5 раза выше, чем в большинстве европейских стран. Уже сегодня водоканалы сталкиваются с отсутствием возможности рассчитаться за электроэнергию. Так, недавно Полтававодоканал был вынужден снизить давление в сети, чтобы сократить потребление, так как оплатить в полном объеме счета предприятие не может. За последние три года стоимость электроэнергии выросла почти на 100%, тогда как тарифы для населения не изменились. Местные власти эту проблему фактически не решают из-за отсутствия финансирования.

Возвращаясь к электроэнергии, стоит учитывать и фактор военной угрозы. Уже сейчас анонсируется риск новых обстрелов Россией критической инфраструктуры в отопительный сезон. Это может стать формальным основанием для ускоренного роста тарифов. Подобная схема уже использовалась в 2024 году, когда обстрелы стали поводом для внепланового повышения. Теоретически при повторении атак рост тарифов возможен еще в 2025 году, однако наиболее вероятно, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, специально для Главреда

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

