76% украинцев считают себя счастливыми. Откуда такой прилив счастья?

Большинство украинцев говорят, что счастливы / volyn.com.ua

76% украинцев считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса пяти тысяч украинцев, который был проведен Украинским институтом будущего.

Откуда такой прилив счастья? Как бы это парадоксально ни было: в полной апатии. Возможно самой глубокой за все годы независимости. Наши фокус-группы и все предыдущие исследования показывают, что украинцы все дальше отделяют себя от государства и все больше живут в параллельных с государством мирах.

Лето, желание абстрагироваться от будущих проблем с тарифами, желание отдохнуть от карантина и в конце концов, накопление апатии и желание забыть обо всем плохом - вот главная причина того, почему три четверти украинцев в целом считают себя счастливыми.

Можно, конечно, порадоваться, что у нас так много счастливых людей, если бы не одно "но". Проблема этого счастья в его искусственности, в желании абстрагироваться от реальных проблем. Когда-то, очень давно, накануне 1993 года, я слышал диалог двух пожилых женщин. И вот одна сказала: я на последние деньги купила шампанское, когда будут следующие деньги, я не знаю, но Новый год я должна встретить с шампанским. Настроение общества сейчас примерно такое, как у той женщины. И отсюда этот огромный уровень счастья. И здесь можно, конечно, говорить об инфантилизме. Но к детскости здесь добавляется еще один элемент: глубинная усталость. Сегодняшнее счастье: это отпуск, когда ты выключил телефон, интернет и сидишь на берегу моря и втыкаешь. И больше всего, чего ты боишься - вернуться к реальности. Но ты все равно к ней вернешься, и ты это знаешь, но сознательно оттягиваешь этот момент.

Читайте такжеУ трети украинцев Зеленский вызывает негатив: почти половина не хочет его второго срока - опросСейчас перед всеми нами стоит очень серьезный вызов: как не превратить этот период счастья в озлобленность. Дело в том, что выйти из отпуска иногда сложнее чем из тяжелой болезни. Выходов, по большому счету, на самом деле, немного. Первый - это общественная депрессия со всеми последствиями. Второй - власть будет искусственно будет продолжать менять веселые картинки и мы еще некоторое время будем делать вид, что нас все устраивает. И наконец третий: чередование веселых картинок с реальными проектами, которые будут улучшать жизнь. От выбора модели поведения зависит выбор украинцев на предстоящих выборах. На самом деле, если кто-то еще не понял, но этой осенью у нас начнется предвыборная кампания.