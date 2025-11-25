Укр
Читать на украинском
28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборы

Вадим Денисенко
25 ноября 2025, 06:17
Без ЕС эти переговоры невозможны, потому что ЕС имеет контрольный пакет в санкциях.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: Офис президента Украины

28 пунктов Дмитриева-Уиткофа не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в мусорку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а, как минимум, часть из этих 28 пунктов, после доработки там все равно останется.

Трамп в третий раз пробует предложить почти то же самое (впервые Овальный кабинет, второй раз - Аляска). Давайте попробуем понять логику Трампа и, что мы, возможно, делаем не так, что ходим по кругу

Сразу предупреждаю: все комментарии о том, что Трамп идиот или русский шпион буду банить.

1. Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это базовая отправная точка.

2. Трамп хочет на этой сделке заработать деньги для США. И россияне ему продают эту опцию. Дмитриев - это экономический бэк офис, который запаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли куда худшим путем, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств уже взято. В конце концов, представить себе экономический бэкофис в наших широтах невозможно. Причина - тебя сразу обвинят в коррупции.

3. Трамп не хочет в этой сделке брать какие-либо обязательства.

4. Трампу сверхважно заморозить войну до начала больших переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе и не дав ЕС возможность к люфту.

5. Мы должны всегда иметь в виду личностный фактор Трампа, который искренне хочет закончить эту войну. Как это будет - для него вопрос вторичный. Мы, не исключено, имеем дело с эсхатологическими мотивами, а с ними надо работать отдельно.

6. Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте.

Я не открываю здесь Америку, я всего лишь констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов.

Сейчас также стоит обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. Напомню, после Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская пресса. Сейчас Трамп идет хитрее и на данный момент имеем следующие вещи:

1. Линдси Грэм заявляет о большом прогрессе в антироссийском законодательстве;

2. Лукойл, даже продав активы, не сможет завести деньги в Россию;

3. Пока имеем определенный спад в нефтяной торговле Индии и Китая (он временный, но...)

4. Переговоры Швейцарии и возможные будущие переговоры с Россией - это уже глобальные изменения сами по себе.

Иными словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске больше не будет.

Также стоит напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд. в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но время от времени бензин в огонь будет подливаться.

Отдельно хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые у нас почему-то просто упускаются по умолчанию.

1. Без ЕС эти переговоры невозможны, потому что ЕС имеет контрольный пакет в санкциях. А ЕС будет выступать за продолжение войны пока не получит гарантии безопасности для себя. Это базовая позиция ЕС и все дальнейшие переговоры европейцев так или иначе будут крутиться вокруг этого.

2. Выборы в США состоятся в ноябре 2026 года, а логика выборов предполагает, что Трампу нужен результат в марте-мае. 28 пунктов Дмитриева-Уиткофа не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в помойку, но на его основе будут строиться уже более предметные договора, а часть из этих 28 пунктов, после доработки там останется.

3. В мире кроме нас и Балтийских стран никто не хочет развала России. Чудес не будет и Россия в ближайшее время не развалится, а Китай не захватит Сибирь. Также сверхважно понять: цель Путина не только территории. Его мега цель, чтобы его признали третьим полюсом мира. Это невозможно, как по мне, но когда мы читаем рюпункт о возвращении России в Большую восьмерку, это то, без чего сверхсложно представить будущий договор.

4. Украинское общество (как минимум, активная часть) не поддерживает и не будет поддерживать ни одного договора. У нас сложился некий консенсус, который можно свести к формуле: политики (Зеленский) должны сами что-то подписать, а мы (активная часть общества) потом будем их (его) жестко критиковать. Ну а власть в ответ подготовит своих экспертов, которые будут вести контр войну. У нас сейчас есть определенное негласное табу на обсуждение по сути. Мы живем в нашей любимой логике "все или ничего", умноженной на логику выборов в которой живут украинские элиты.

5. В то же время власть (оппозиция также, между прочим) даже в мыслях не имеет провести закрытые дискуссии по этим 28 пунктам, чтобы выработать, как красные линии так и понимание того, как дальше вести дискуссию. Повторюсь, часть из этих 28 пунктов останется в договоре, который Украина рано или поздно будет подписывать.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

07:10Украина
Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

06:56Украина
Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

01:08Война
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

