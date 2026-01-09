Укр
Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рф

Леонид Невзлин
9 января 2026, 06:10
Преступная российская армия продолжает уничтожать энергосистему Украины.
Дональд Трамп, Путин
Дональд Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: ОП,скриншот

Дональд Трамп "дал зелёный свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России, сообщил сенатор США Линдси Грэм.

"Этот законопроект даст президенту Трампу значительный рычаг влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешёвую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой расправы Путина против Украины", — заявил сенатор.

Это заявление, в сочетании с активными действиями США против танкеров, задействованных в перевозке подсанкционной нефти, может свидетельствовать о переходе Вашингтона к попытке принудить Москву к миру силой. Фактические вторичные санкции против стран, обеспечивающих режим Путина валютой, выглядят едва ли не единственным эффективным инструментом.

Тем временем преступная российская армия продолжает уничтожать энергосистему Украины. Прошлым вечером без света и тепла практически полностью остались два региона — Днепропетровская и Запорожская области. В ближайшие дни в стране прогнозируется похолодание вплоть до −20 градусов.

Можно не сомневаться, что Путин и его подельники планируют дальнейший террор против украинцев. Остановить его можно только решительными действиями, а не бесконечными согласованиями деклараций о намерениях.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

война в Украине война России и Украины Леонид Невзлин
