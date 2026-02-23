Укр
Читать на украинском
В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путин

Олег Жданов
23 февраля 2026, 19:10
Путин собрался окружить крупный областной центр Украины и готов положить в войне хоть три миллиона россиян.
В конце 2026-го – в начале 2027 года Путин объявит принудительную мобилизацию в РФ
Россия собралась захватить областной центр и готовит новое "пушечное мясо" для войны / Коллаж: Главред

Предпосылок для завершения войны на приемлемых для Украины условиях до конца 2026 года нет. Российскому населению нужна победа любой ценой, а для российских политиков продолжение войны – вопрос выживания.

Впрочем, на условиях Москвы боевые действия могут остановиться хоть завтра: если мы подпишем капитуляцию, сложим лапки кверху, то все. Но – российская экспансия пойдет аж до Львова. Задача России – ликвидация Украины как государства и денационализация, то есть размывание нас как нации.

Если же мы говорим о прекращении боевых действий на условиях Украины, то это возможно года через два, не меньше. Лишь к концу 2027 года могут создаться условия, когда РФ будет вынуждена пойти на реальные переговоры и принимать наши условия.

видео дня

А пока Россия намерена воевать дальше. Она будет осуществлять наступление в основном в Запорожской области, сейчас для нее это главная цель. Судя по поведению российского командования, Путин все-таки надеется, что Трамп додавит Украину и принесет ему Донбасс "на блюдечке", то есть заставит нас вывести войска с территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому Россия постепенно ослабляет Покровское, Лиманское и Славянское направления, сосредотачиваясь на Запорожье – здесь россияне действуют по принципу "чем больше захватим, тем больше будет".

Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. Город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить крупный город таким образом. Потому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы выдавить оттуда наши войска.

Кроме того, Россия будет пытаться создать буферную зону вдоль всех территорий, которые она хочет захватить. Так, например, сейчас РФ захватила часть Харьковской и Днепропетровской областей. Впрочем, на Днепропетровщине российские войска пока просто срезают дорогу на Запорожье, но они не будут сдавать захваченный кусок территории и попытаются его удержать.

Так что Запорожье – это главное направление удара. Второй удар, который Россия будет наносить с целью растягивания наших ресурсов и резервов, будет либо на Волчанском плацдарме, либо под Сумами. Взгляните на карту – это противоположные запорожскому направления.

Однако без объявления мобилизации в РФ масштабного российского наступления не будет. Будет наступление оперативно-стратегического уровня, которое будет осуществляться за счет силовиков. Уже принято решение ввести Росгвардию и МЧС в состав Минобороны РФ. Теперь все эти ранее забронированные ребята пойдут в штурмовую пехоту и станут "пушечным мясом".

У России нет болевого порога потерь: нужно положить миллион человек – положит, нужно второй миллион – положит, нужно третий – положит. Для нее главное победить, какой ценой – не важно, потом просто будут "бухать" за погибших "героев".

Россия не отступится от своих намерений, и цена вопроса для нее не важна. Она готова положить личный состав. На Западе поговаривают, что в конце 2026-го или в начале 2027 года Путин объявит мобилизацию. Ведь все эти шаги вроде перехода на Чебурнет, снижение трафика, блокирование Telegram и прочее – это подготовка к принудительной мобилизации. В России сначала введут режим, как в Северной Корее, а дальше – объявление мобилизации.

Думаю, к лету российская власть поймет, что ни Росгвардия, ни МЧС не спасут ситуацию на фронте, и без масштабной мобилизации не обойтись. И вот тогда нам станет очень тяжело. Потому до того нужно убедить наших партнеров в необходимости раскошелиться в плане вооружений.

В целом, Россию может остановить лишь два фактора: первый – разгром российских войск на поле боя (это абсолютно реально, но требует наличия современного оружия в достаточном количестве, даже при нынешнем дефиците личного состава), второй – начало в России голодных бунтов (и "черный лебедь" уже близко: на заседании правительства россияне сами себе дали три-четыре месяца, после чего начнется обвал).

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Олег Жданов война России и Украины Мобилизация в России российское наступление
Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

