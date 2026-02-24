Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?

Для перелома ситуации Трампу понадобятся сильные внешние ходы.

Отмена пошлин – безусловное поражение Трампа и победа демократов. Но давайте попробуем по горячим следам сделать экспресс-анализ, как это повлияет на нашу войну

1. Эта ситуация явно ослабляет Трампа. Он ставил практически все на тарифную политику. Потеря этого рычага давления (зависимость в этом вопросе от конгресса) делает вопрос сохранения контроля над конгрессом и сенатом особенно критическим для Трампа. Проще говоря, победа на выборах в ноябре - единственный шанс для Трампа остаться "страшным".

2. Нынешняя "слабость" Трампа положительно воспринимается в Европе, так как это решение позволяет передохнуть сейчас (не боясь появления новых тарифов в любой момент). Но параллельно, можно не сомневаться, Европа будет держать кулаки за поражение Трампа на ноябрьских выборах.

3. Россияне не могут не понимать, что в такой ситуации "непредсказуемость" Трампа может резко возрасти. Поэтому их стратегия "тянуть время и ни в коем случае не ссориться с Трампом" станет суперосновой их политики в этом направлении.

4. Для перелома ситуации Трампу понадобятся сильные внешние ходы. И есть только три точки (сейчас), где он может что-то продемонстрировать: Иран, Украина и очень теоретически, Куба.

5. И здесь мы подходим к двум вопросам, от ответа на которые будет зависеть, как будут развиваться события: во-первых, как поссорить Трампа с Путиным (убедить Трампа, что поражение Путина обеспечит победу республиканцев); во-вторых, как параллельно с этим убедить Европу, что еще 2 года войны (тезис Ишингера) - это не лучшее развитие событий для Европы.

Пока эти вопросы, к сожалению, выглядят как риторические.

Upd. Новое решение Трампа об обновлении пошлин и дополнительных пошлинах приведет к еще большей турбулентности внутри США и с большой долей вероятности отвернет часть республиканцев (и политиков, и избирателей от него).

