Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрах

Александр Коваленко
9 января 2026, 08:10
50
В течение первых семи дней января 2026 РОВ захватили 48 км² территории Украины, что является одним из самых низких показателей в недельном выражении за вторую половину 2025 года.
ВСУ, армия РФ
ВСУ и армия РФ / колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, Міноборони РФ

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю января 2026 в цифрах…

Завершилась первая неделя января нового 2026 года и как всегда, стоит подвести предварительные результаты в пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины.

В течение первых семи дней января 2026 РОВ захватили 48 км² территории Украины, что является одним из самых низких показателей в недельном выражении за вторую половину 2025 года. С чем это связано, поговорим после приведения других данных.

видео дня

Потери личного состава РОВ за первую неделю января 2026 составили 6 930, что не является особо выдающимся результатом за весь прошлый, 2025-й год, но с учётом захваченной площади территорий, нюанс этого показателя в другом.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 144 тела оккупантов. Да, почти два взвода РОВ клали в течение прошлой недели на то, чтобы захватить 1 км²!

Это один из самых высоких показателей потерей РОВ в пропорции к захватываемой территории в недельном выражении.

Причиной таких показателей является несколько факторов. Во-первых – по ряду основных направлений РОВ упёрлись в малые и средние города, которые захватить с наскока не получается, а ресурса они съедают много. Покровск, Мирноград, Купянск, Лиман, Гуляйполе, Часов Яр… В полевых условиях бои значительно замедлились и стагнируют.

Во-вторых – погода. Наступать пехотой в мороз и снегопад такое себе удовольствие, особенно на востоке и северо-востоке театра боевых действий.

В-третьих, скоро 1418-й день войны, что сопоставимо с длительностью, так называемой фазы Второй мировой – Великая отечественная война. И к этому моменту Покровск и Мирноград не оккупированы, Купянск потерян, Гуляйполе упирается, российское командование с позором встречает эту дату. Поэтому и гонят на убой толпы мобиков, чтобы хоть чем-то похвастаться на 1418-й день. Хоть Покровском, хоть Гуляйполем… Это и приводит к завышенным потерям, особенно в городских боях, по сравнению с динамикой потерь второй половина 2025 года.

Пока рано говорить, но думаю, нынешняя тенденция продержится до конца зимы.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

09:12Война
"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

08:20Украина
РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

08:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

Последние новости

09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

Реклама
04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Реклама
22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

18:32

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:24

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

18:14

В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

18:12

Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильникВидео

17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

Реклама
17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять