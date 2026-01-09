Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрах

В течение первых семи дней января 2026 РОВ захватили 48 км² территории Украины, что является одним из самых низких показателей в недельном выражении за вторую половину 2025 года.

Завершилась первая неделя января нового 2026 года и как всегда, стоит подвести предварительные результаты в пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины.

В течение первых семи дней января 2026 РОВ захватили 48 км² территории Украины, что является одним из самых низких показателей в недельном выражении за вторую половину 2025 года. С чем это связано, поговорим после приведения других данных.

Потери личного состава РОВ за первую неделю января 2026 составили 6 930, что не является особо выдающимся результатом за весь прошлый, 2025-й год, но с учётом захваченной площади территорий, нюанс этого показателя в другом.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 144 тела оккупантов. Да, почти два взвода РОВ клали в течение прошлой недели на то, чтобы захватить 1 км²!

Это один из самых высоких показателей потерей РОВ в пропорции к захватываемой территории в недельном выражении.

Причиной таких показателей является несколько факторов. Во-первых – по ряду основных направлений РОВ упёрлись в малые и средние города, которые захватить с наскока не получается, а ресурса они съедают много. Покровск, Мирноград, Купянск, Лиман, Гуляйполе, Часов Яр… В полевых условиях бои значительно замедлились и стагнируют.

Во-вторых – погода. Наступать пехотой в мороз и снегопад такое себе удовольствие, особенно на востоке и северо-востоке театра боевых действий.

В-третьих, скоро 1418-й день войны, что сопоставимо с длительностью, так называемой фазы Второй мировой – Великая отечественная война. И к этому моменту Покровск и Мирноград не оккупированы, Купянск потерян, Гуляйполе упирается, российское командование с позором встречает эту дату. Поэтому и гонят на убой толпы мобиков, чтобы хоть чем-то похвастаться на 1418-й день. Хоть Покровском, хоть Гуляйполем… Это и приводит к завышенным потерям, особенно в городских боях, по сравнению с динамикой потерь второй половина 2025 года.

Пока рано говорить, но думаю, нынешняя тенденция продержится до конца зимы.

