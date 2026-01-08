Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотами

Я совершенно не понимаю, почему нужно называть оппозицией эту часть российских эмигрантов.

Митинг россиян в Берлине / Фото: DW

На фоне скандала с руководителем политических проектов ФБК Леонидом Волковым хотел бы напомнить о своей позиции: сама суть этих "политических проектов" - в нормализации существующего в России режима.

К этой нормализации приложил руку еще основатель ФБК Алексей Навальный, когда ходил на "Русские марши" - это и была нормализация русского нацизма, которая в будущем поможет Путину сформировать "патриотическое общество" для агрессивной поддержки войны против соседей.

И "умное голосование" - тоже нормализация. Нормализация коммунистов, жириновцев и прочей нечисти как реальной альтернативы режиму и "Единой России￼". Хотя это все глупость и ложь.

И "Крым не бутерброд" - тоже нормализация, пусть даже Навальный перед смертью и отрёкся от этих своих взглядов. Потому что сама постановка вопроса ￼подразумевает дискуссию между агрессором и жертвой о статусе оккупированной территории и призыв учитывать позицию коллаборантов.

И даже акцентация на борьбе с коррупцией – тоже нормализация. Потому что главная проблема России – вовсе не коррупция, а отсутствие возможности граждан повлиять на власть по любому вопросу, тоталитарный тиранический режим, агрессивный и жуткий. И мне интересно, а если бы этот режим не воровал, а просто так игнорировал бы собственных граждан, сажал их в тюрьмы и убивал бы украинцев – все было бы хорошо?

Возможно, Навальный в последние месяцы жизни имел возможность переоценить всю ошибочность своей позиции. Но его соратники явно не готовы к такой переоценке. Нормализация продолжается, теперь уже в применении термина "денацификации" к тем, кто с оружием в руках борется против путинского режима в то время как Волков разыгрывает кипучую деятельность. И в презрении к представителям украинского руководства как к провинциальным недомеркам, которых и сравнивать нельзя с "элитой великой России". Неважно какой элиты кремлевской или фбковской, важно – нельзя сравнивать с теми, кому удалось переехать в Москву и даже бежать из Москвы. С гопотой.

И в требовании избавить российских граждан от ответственности за войну. И в нежелании подписывать Берлинскую декларацию, чтобы, не дай Б-г, не потерять придуманный электорат. И это уже не частная переписка Леонида Волкова, это политическая позиция Юлии Навальной и всего ФБК.

И я совершенно не понимаю, почему нужно называть оппозицией эту часть российских эмигрантов. На самом деле это обыкновенный симбиоз чекистских агентов с полезными идиотами. Нужно научиться называть вещи своими именами.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

