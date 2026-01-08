Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотами

Виталий Портников
8 января 2026, 19:40
112
Я совершенно не понимаю, почему нужно называть оппозицией эту часть российских эмигрантов.
яшин навальная
Митинг россиян в Берлине / Фото: DW

На фоне скандала с руководителем политических проектов ФБК Леонидом Волковым хотел бы напомнить о своей позиции: сама суть этих "политических проектов" - в нормализации существующего в России режима.

К этой нормализации приложил руку еще основатель ФБК Алексей Навальный, когда ходил на "Русские марши" - это и была нормализация русского нацизма, которая в будущем поможет Путину сформировать "патриотическое общество" для агрессивной поддержки войны против соседей.

И "умное голосование" - тоже нормализация. Нормализация коммунистов, жириновцев и прочей нечисти как реальной альтернативы режиму и "Единой России￼". Хотя это все глупость и ложь.

видео дня

И "Крым не бутерброд" - тоже нормализация, пусть даже Навальный перед смертью и отрёкся от этих своих взглядов. Потому что сама постановка вопроса ￼подразумевает дискуссию между агрессором и жертвой о статусе оккупированной территории и призыв учитывать позицию коллаборантов.

И даже акцентация на борьбе с коррупцией – тоже нормализация. Потому что главная проблема России – вовсе не коррупция, а отсутствие возможности граждан повлиять на власть по любому вопросу, тоталитарный тиранический режим, агрессивный и жуткий. И мне интересно, а если бы этот режим не воровал, а просто так игнорировал бы собственных граждан, сажал их в тюрьмы и убивал бы украинцев – все было бы хорошо?

Возможно, Навальный в последние месяцы жизни имел возможность переоценить всю ошибочность своей позиции. Но его соратники явно не готовы к такой переоценке. Нормализация продолжается, теперь уже в применении термина "денацификации" к тем, кто с оружием в руках борется против путинского режима в то время как Волков разыгрывает кипучую деятельность. И в презрении к представителям украинского руководства как к провинциальным недомеркам, которых и сравнивать нельзя с "элитой великой России". Неважно какой элиты кремлевской или фбковской, важно – нельзя сравнивать с теми, кому удалось переехать в Москву и даже бежать из Москвы. С гопотой.

И в требовании избавить российских граждан от ответственности за войну. И в нежелании подписывать Берлинскую декларацию, чтобы, не дай Б-г, не потерять придуманный электорат. И это уже не частная переписка Леонида Волкова, это политическая позиция Юлии Навальной и всего ФБК.

И я совершенно не понимаю, почему нужно называть оппозицией эту часть российских эмигрантов. На самом деле это обыкновенный симбиоз чекистских агентов с полезными идиотами. Нужно научиться называть вещи своими именами.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ

20:35Война
Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:30Политика
РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие

18:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Последние новости

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

Реклама
18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

18:32

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:24

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

18:14

В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

18:12

Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильникВидео

17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

Реклама
17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

15:43

Получится у всех: рецепт любимого десерта из детства на сметане

15:38

Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжатьВидео

15:24

Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясаетВидео

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

Реклама
13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять