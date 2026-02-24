Когда закончится война?

Я по-прежнему убежден, что в марте начнутся реальные переговоры.

Начался 5-й год войны.

В этот день мне трудно говорить вам, что нужно держаться, что скоро конец. Мне и самой это трудно говорить, особенно когда с ужасом осознаешь, что твои дети уже 5-й год растут без тебя.

И, все-таки, что-то нужно себе говорить. Иначе, как держаться? А держаться нужно.

Мы не выбираем свою судьбу, но мы выбираем, как справляться с вызовами, которые нам выпадают. На нас напали, хотели отнять у нас достоинство и жизнь. Мы не можем закончить войну своим решением. Мы не можем сдаться, потому что это решение обесценит жертву тысяч тех, кто отдал жизнь в этой войне. Поэтому нам остается стоять столько, сколько сможем. "С непоколебимой отвагой нести свой крест".

И, вместе с этим, я верю в законы физики. И они говорят, что ни одна страна не может воевать в таких масштабах так долго. Я вижу серьезные признаки того, что дела у россиян начинают идти очень плохо. Я точно знаю, что они блефуют о готовности воевать до конца. Я остаюсь убежденным, что в марте начнутся реальные переговоры. Но прогнозировать не то же самое, что знать.

А пока мы должны проходить через испытания дальше. Каждый продолжает делать все, что может, чтобы этот кошмар закончился. И он закончится. Потому что все войны заканчиваются.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

