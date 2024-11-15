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1000 дней "большой" войны с Россией: что дальше?

Александр Мусиенко
15 ноября 2024, 19:05
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2025 год во многом будет определяющим, ВСУ способны изменить ситуацию на фронте и заставить Путина пойти на уступки.
По оптимистическому сценарию, к концу 2025 года мы можем выйти на завершение войны
Осенью 2025-го есть риск перехода к позиционной войне, так как ни Украина, ни РФ не смогут осуществлять масштабные операции / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

В преддверии 1000-го дня полномасштабной войны с Россией вырисовываются следующие сценарии дальнейшего развития событий.

В ближайшие месяцы нас точно ждет битва за Донецкую область и бои на Запорожском направлении, где российские войска сейчас активизируются. Силы обороны Украины будут сдерживать врага и отражать многочисленные атаки, поэтому, в конце концов, российское наступление на этих участках фронта захлебнётся.

В дальнейшем многое будет зависеть от обеспечения Украины партнёрами, от того, насколько нам удастся стабилизировать линию фронта (а я думаю, что украинским защитникам это удастся), и развития событий на Курщине.

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2025 год во многом будет определяющим. Ближе к осени или к концу следующего года вероятен выход на определённые переговорные позиции, что в итоге может привести к подписанию мирных договоренностей. Но это может произойти не раньше, чем через год, потому что 2025-й будет ознаменован мирными инициативами и поиском путей к переговорам, поскольку и Россия исчерпывается, и будет давление на Киев и Москву с тем, чтобы стороны двигались в этом направлении. То есть этот год будет годом поисков политических решений. Будут ли эти решения влиять на фронт, это будет зависеть от того, какими эти решения будут.

Пока Украина не реализует идею "мира через силу", трудно ожидать, что нам удастся выйти на выгодные условия.

Наша задача в 2025 году – это выстоять, сохранить устойчивость общества и фронта, а также обеспечить сильные позиции за столом переговоров. И этого можно достичь только с помощью силы. Я не исключаю, что Вооружённые силы Украины – в случае стабильной поддержки и её наращивания – смогут улучшить ситуацию на фронте и заставить Путина пойти на уступки.

Продолжительность войны в Украине прогнозировать трудно, потому что на это влияет много факторов, и то, что сейчас кажется рациональным и определённым, впоследствии может оказаться не таким. Например, решения Трампа и прочее, ведь не всё может сложиться так, как сейчас думают даже в Вашингтоне, поскольку на ход войны влияет много факторов.

По моему мнению, следующей осенью ни российские, ни украинские войска не смогут проводить масштабные операции, и мы перейдём к позиционной войне. Тогда придется искать решение: то ли будет установлено непродолжительное перемирие (прекращение огня), то ли Украине предоставят другие пакеты поддержки от Запада, то ли будут привлечены иностранные войска для поддержки Украины. Но сейчас сложно спрогнозировать, что именно будет.

По оптимистическому сценарию, до конца 2025 года мы можем выйти на завершение войны, но точно не раньше.

По пессимистическому сценарию, мы ещё долго будем в состоянии "ни войны, ни мира", то есть не будет интенсивных боевых действий, но одновременно не будет и выхода на переговорные позиции, которые бы поставили даже не точку, а хотя бы троеточие в войне. При этом постоянно будет сохраняться риск возобновления большой войны.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, специально для Главреда

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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война в Украине Александр Мусиенко война России и Украины мирные переговоры с Россией
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