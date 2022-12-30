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100 гривен за доллар: чем удивит курс в 2023 году

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

30 декабря 2022, 06:00
Гривна в новом году будет постепенно превращаться в бумагу.
Экономист Олег Соскин рассказал, как спасти гривну в условиях войны с Россией
По мнению Олега Соскина, нужно готовиться к обвалу курса до 100 гривен за доллар / Коллаж Главред, УНИАН

Новый 2023 год будет сложным для Украины, украинской экономики и гривны. Не стоит хранить деньги в гривне, лучше ее менять на американские доллары, швейцарские франки, английские фунты и евро – любую свободно конвертируемую валюту. С такими валютами в 2023 году ничего апокалиптического не случится.

Тем, у кого нет денег и сбережений, чтобы менять, я бы рекомендовал главное – выехать с обстреливаемых территорий, в том числе из Киева. Лучше перебраться в западные области: Черновицкую, частично Хмельницкую, Винницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую. Это наилучшие ареалы для проживания сегодня. А вот по Волыни и Львову Путин будет наносить удары.

Обязательно в 2023 году нужно держать наличку.

Гривна постепенно будет превращаться в бумагу, потому что Нацбанк вновь напечатал гривны на 15 миллиардов, чтобы выкупить ОВГЗ, потому что Минфину нужно было погасить старые долги – 14,4 миллиарда. Это называется эмиссией. А любая эмиссия – это девальвация. А любая девальвация – это инфляция.

Правительству нужно было разрешить хождение в Украине любых свободно конвертируемых валют: американского доллара, евро, фунта стерлингов, швейцарского франка. Как только это будет сделано, как только будет уменьшен налог на добавленную стоимость до 5%, как только будет убран налог с прибыли и введен налог на покупку в размере 4%, деньги пойдут в оборот. Как только будет разрешено пользоваться другими валютами, все деньги поднимутся наружу, в результате чего начнет наполняться государственный бюджет.

Плюс нужно уменьшить налоговую нагрузку, в частности, отменить военный сбор и сделать налог для физлиц максимум 10%, снять все ограничения с бизнеса и вообще не заниматься его регулированием – он сам все решит. Если НДС будет 5%, то не нужно будет платить экспортный возврат 20%. В этом случае все сразу подешевеет, и деньги выйдут наружу, при этом уйдут контрабанда и контрафакт, то есть будет уничтожена теневая экономика.

Кроме того, можно смело снять пограничников с западной границы Украины – они там не нужны. Можно договориться с поляками, румынами, венграми, словаками и молдаванами о едином таможенном контроле и распределить таможенный сбор и акциз. И тогда сразу появятся деньги.

Если ничего из перечисленного не делать, нашу экономику ждет крах. Бесконечно печатать гривну нельзя. Я был советником у Кравчука, Кучмы, консультировал Ющенко и видел, к чему приводили подобные действия.

Гривна уже обвалилась на 50% – курс был 24 гривны за доллар, а стал 40. Но нужно готовиться к следующему обвалу – до 100 гривен за доллар (это неизбежно при сохранении нынешней монетарной политики).

Если Украина в 2023 году сумеет вернуть все свои оккупированные территории, это позитивно отразится и на курсе гривны. Ситуация сразу стабилизируется.

Если украинские войска прорвутся в Луганскую область или уничтожат херсонский мешок на левом берегу Днепра и войдут в Крым, у нас все будет стабильно, а вот в России начнутся внутренние беспорядки.

Так случится, если ВСУ до Нового года начнут накатом продвигаться вперед и на плечах врага входить в Крым. Такие события будут означать крах путинского режима. Это случится не сразу, но начнутся конвульсии и внутренние столкновения в РФ – дракон сразу не дохнет. Но это будет колоссальной стабилизацией Украины. Впрочем, налоги нужно уменьшить все равно, чтобы дать бизнесу спокойно жить.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для Главреда

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