Знаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на Украину

Керсти Кальюлайд / УНИАН

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала несколько резких заявлений по Украине – в частности, о том, что инвестиции в Украину являются рискованными и не советует гражданам своей страны вкладывать средства в украинские проекты, а также о том, что на сегодняшний день Украина не соответствует необходимым требованиям для вступления в Европейский союз.

Природа этих заявлений вытекает из известной истории попытки рейдерского захвата инвестиций объекта Skymall у инвестора эстонского происхождения. Эта история тянется с 2013 года – основные рейдерские действия произошли во времена Порошенко, а Зеленский в 2019 году обещал решить вопрос, но так этого и не сделал. Как следствие, на сегодняшний момент мы имеем заявление группы инвесторов, которые подают консолидированный иск на сотни миллионов долларов на государство Украина (а не рейдеров), поскольку та так и не обеспечила прозрачных правил игры и безопасности инвестиций.

Очевидно, что для Эстонии это является знаковым кейсом невыполнения Украиной своих обязательств - непрозрачность судебной системы, отсутствие защиты интересов инвестора, отсутствие правил поведения, неразвитость правоохранительной системы и отсутствие ответственности политической элиты в Украине, которая дает обещания, после чего забывает о них. Это касается как Порошенко, которого обвиняют, кстати, в том, что именно люди из его окружения стояли за рейдерскими захватами, так и Зеленского, который не способен повлиять на положительное решение этого вопроса при том, что уже в текущем созыве ВРУ была даже создана соответствующая рабочая группа.

Если Украина будет продолжать врать в части защиты интересов и только делать вид, что она якобы их защищает, это может привести к ухудшению отношений с Эстонией. Соответственно, мы будем иметь не только демарш президента, но и увидим сворачивание поддержки со стороны партнеров Украины. Ведь Эстония была той страной, которая постоянно нас поддерживала и давала нам определенные авансы сотрудничества.

Эмоции госпожи президента вполне можно понять. Но когда она говорит о том, что Грузии, Молдове и Украине еще 20 лет идти в ЕС, здесь надо вспомнить путь самой Эстонии или Албании, которая уже приближается к ЕС. Если сравнить Украину с Албанией, то украинская правовая и судебная системы более зрелые, чем албанские. Но это заявление не надо вырывать из контекста, потому что это – крик отчаяния президента Эстонии, которую не слышат в украинских властных кругах.

Читайте такжеХолодный душ из Прибалтики: президент Эстонии не советует инвестировать в УкраинуЭстония – маленькая страна, у нее есть ограниченный ресурс влияния, однако она является членом ЕС и НАТО, что позволяет ей влиять на Украину через эти институты. Если ситуация не решится, то это может проявиться в блокировании движения Украины в ЕС и НАТО и выдвижении официальных претензий к Киеву в части ряда вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, а также признание некоторых украинских бизнесменов, которые ведут криптобізнес с Эстонией и связанные с действующей властью (ведь она имеет существенную долю в украинском сегменте) персонами нон грата.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда