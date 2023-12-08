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Знаете почему у нас нет своего Шахеда?

Павел Вернивский
8 декабря 2023, 06:10
У нас не могут или не хотят признавать, что подобные амбициозные проекты стоят значительных средств.
Знаете почему у нас нет своего Шахеда?
Шахед / коллаж: Главред, фото: ОК "Юг", defence-ua.com

Потому что на государственном уровне никто не может признать, что на данном этапе развития у нас нет ни одного производителя, который может выполнить такую амбициозную задачу!!

У нас не могут признать, что каждый отдельный производитель в Украине сейчас не имеет такого мощного R&D центра, с огромными штатом специалистов и неограниченными финансовыми ресурсами! У нас не могут просто посмотреть правде в глаза и признать, что все наши топовые производители дронов это карлики в мировом масштабе. И эти несколько миллионов долларов, которые они сейчас выделяют на R&D, - это большая сумма для нас с вами, но это капля в море для реализации таких проектов!!

И у нас не могут или не хотят признавать, что подобные амбициозные проекты стоят значительных средств, которые не может себе позволить каждый отдельный производитель, но если они будут сотрудничать, то эти расходы можно разделить между собой!

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И у нас элементарно не могут признать, что для реализации такого амбициозного проекта, все производители должны не конкурировать между собой! А сотрудничать. Что для реализации такой задачи надо создать проектный офис. Определять спектр технических задач, которые необходимо решить в рамках проекта и найти наиболее профессиональные компании, которые могут решить определенную конкретную задачу!! Также возможно придется привлекать к проекту экспертизу зарубежных производителей.

И я сейчас не теоретизирую, а рассказываю как работает авиационная отрасль во всем мире! Тот же самый европейский производитель Эйрбас создавался как консорциум, то есть объединение, разных производителей из разных стран Европы!!! Повторяю, разных стран Европы!!! Потому что все эти производители знали свои слабые стороны и понимали, что их конкуренты обладают компетенциями, которые могут их компенсировать.

А у нас, в то время когда враг стоит под воротами и без преувеличений угрожает нашей государственности, не могут признать что без объединения усилий эти задачи не решатся сами по себе.

И если отдельных производителей я еще могу понять, потому что они не могут поделить прибыли, рынки сбыть или контроль, то я не понимаю руководителей нашего государства, которые не замечают проблемы и ничего не делают для ее решения!

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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