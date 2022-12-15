Змея уже прекрасно понимает, что ядом она может только плеваться, но не кусать

Недавно Азербайджан выслал в помощь Украине 45 трансформаторов и 50 генераторов. И эта поставка вызвала бурю негодования в мид рф.

Террористов возмутило то, что Баку помагает Украине генераторами, рассказал Коваленко / скриншот из видео

В мид рф решили прыгнуть на Азербайджан за его помощь Украине генераторами.

Террористов, бьющих по гражданской инфраструктуре и совершающих форменный геноцид украинцев, возмутило то, что Баку в этой ситуации помогает именно Украине.

Напомню, что недавно Азербайджан выслал в помощь Украине 45 трансформаторов и 50 генераторов. И эта поставка вызвала бурю негодования в мид рф, которое решило трусливо, через неназванный источник, сделать заявление в российских СМИ. То есть не официально, а поджав хвост через сливной бачок.

Дословно: "В рамках сво вс рф уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь"...

Что тут скажешь... Ничтожность прыжка засчитана.

Ведь мировая история уже отметила, кто террорист и кто отставил свой позорный след на века, а кто протягивает руку помощи Украине по мере своих возможностей, а порою и вне зависимости от них, выходя за пределы допустимого.

Но тот факт, что, например, Мария Захарова или какой-нибудь с именем фамилией бумажный червь открыто не смог выразить своё "Фэ", по поводу этой поставки, говорит о многом. Например о том, что змея уже и сама прекрасно понимает, что ядом она может только плеваться, но не кусать.

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