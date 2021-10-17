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Жесткий локдаун будет введен в любом случае

Андрей Александрин

Эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю

17 октября 2021, 07:45

Это произойдет, как только будет заполнено критическое большинство коек в лечебных учреждениях.

коронавирус
Локдаун в Украине могуть ввести уже в ноябре / Фото Reuters

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что штамм коронавируса "Дельта" в Украине показывает такой рост больных, как это было в начале пандемии в Италии.

Судя по официальной статистике заболеваемости, в Украине действительно наблюдается отрицательное пике, которое обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, уровень вакцинопрофилактики в Украине крайне низкий. С учетом низкого уровня вакцинации, особенно в группах риска, можно говорить о том, что украинское общество сегодня не защищено.

Во-вторых, у нас за все время с начала пандемии не внедрили ни одной программы инфекционной безопасности социально-критических объектов - детских садов, школ и транспорта.

Исходя только из этих двух причин, вполне естественно, что ситуация с коронавирусом в Украине продолжит ухудшаться. Однако сравнивать Украину с Италией не имеет смысла. Потому что тогда, в начале пандемии, в Италии попросту не знали, с чем столкнулись, из-за чего и был допущен ряд ошибок.

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Но сегодня такое сравнение, как минимум, неуместно. Потому что сейчас там все иначе, поскольку государство приняло там серьезное участие как в организации инфекционной безопасности, то есть выдвигались суровые требования к наличию вакцинации, ношению масок в общественных местах, так и в поведении общества. Благодаря этому риски повторения ситуации там теперь сведены к минимуму.

Но в Украине политическое руководство личным примером недавних сборов в Трускавце еще раз показали наплевательское отношение к своим же постановлениям и приказам. К слову, на этом фоне заявление МВД о составлении Нацполицией 12 тысяч протоколов о нарушении масочного режима выглядят насмешкой.

Соответственно, такое же отношение перенимает и общество, потому ожидать стабилизации в Украине пока нет причин.

Читайте такжеИз-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мирГоворя о принудительной вакцинации отдельных групп, то здесь не до игр в демократию. Правда, такие вещи нужно делать вовремя - то есть не в октябре, а еще весной, когда вакцина только появилась. Тот приказ, который сегодня выдан Минздравом об обязательной вакцинации групп риска (чиновников центральных и местных органов власти, педагогов), вызвал лишь социальное сопротивление в обществе, потому что к тем же медицинским сотрудникам или группам риска такого требования нет. А это выглядит, мягко говоря, странно и этими действиями власть на самом деле отвлекает внимание общественности от других важных проблем.

Украина - это вообще та страна, на которой можно проводить исследования и делать выводы. Потому до каких пор будет продолжаться ухудшение ситуации - вряд ли сейчас кто-то скажет.

Но жесткий локдаун будет введен в любом случае. Это произойдет, как только будут заполнено критическое большинство коек в лечебных учреждениях.

По нынешней тенденции, уровень заполняемости уже превысил как показатели весны 2021, так и осени 2020 года. А это значит, что локдаун будет введен уже в ближайшее время. По всем расчетам, все должно было начаться только с середины октября, но эти ожидания, к сожалению, не оправдались, потому рост заболеваемости случился намного раньше. Потому уже в ноябре мы можем стать заложниками тотального карантина.

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, специально для Главреда

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