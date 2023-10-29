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Ждать ли Третьей мировой

Владимир Фесенко
29 октября 2023, 06:49
Единственный вариант, когда Китай может пойти на войну, но не со всем Западом, а с США – это Тайвань.
ВСУ, война, война в Украине
Третья мировая война потенциально возможна / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Разговоры о Третьей мировой войне популярны, но они не соответствуют текущей ситуации. А текущая ситуация - это цепочка региональных конфликтов, что уже неоднократно случалось в мировой истории.

Давайте определимся с тем, что считать Третьей мировой войной – это прямое военное столкновение коалиции государств. Причем сейчас есть четкие критерии настоящей Третьей мировой войны, после которой, извините, всем будет хана – это конфликт ядерных держав. То есть когда ядерные державы, а вместе с ними коалиции разных государств воюют друг против друга.

Если это будет ядерная мировая война, это станет концом мировой истории, и именно это будет останавливать, потому что есть слишком большой риск. Были истории, когда якобы не хотели войны, но и не хотели отступать и останавливаться. Как следствие, началась Первая мировая война. Со Второй мировой войной, к сожалению, была другая история, которая чем-то близка нам, потому что там были люди, возмущенные после войны, Гитлер и другие близкие ему политические лидеры, которые хотели продолжать воевать. Сейчас есть Путин, который тоже хочет воевать, но в отличие от Гитлера и некоторых других у него сил на длительную мощную войну с Западом нет.

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Пойдет ли на войну с Западом Китай – вопрос открыт. Единственный вариант, когда Китай может пойти на войну, но не со всем Западом, а с США – это Тайвань. Но глобальное противостояние, близкое именно к мировой войне с Западом – это почти экономическая смерть Китая. Да, в случае с Китаем есть конфликт личных, геополитических, психологических интересов Си Цзиньпина, который, возможно, как и Путин, тоже хочет остаться в истории, но для Китая как государства – это очень плохо.

С рациональной точки зрения Китаю такая война не выгодна, как и для путинской России и большинства представителей российских элит, потому что это авантюра с возможными очень плохими последствиями. А вот насчет самого Путина здесь мы гарантий, к сожалению, давать не можем. Третья мировая война потенциально возможна, однако более актуальным является риск, когда Путин пойдет на гибридную войну против Запада.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Владимир Фесенко, специально для Главреда

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