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Жабогадюкинг по-русски: Путин отжимает Wildberries у Кадырова

Игорь Эйдман
15 октября 2024, 09:09
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Путин, вероятно, - прямой бенефициар отжима Керимовым Wildberries у Кадырова, который, по признанию Владислава Бокальчука, много лет был крышей этой компании.
Путин, Кадыров
Между Путиным и Кадыровым наревает конфликт / Коллаж Главред, фото kremlin. ru, скріншот с відео

Дело в том, что Керимов давно и много платит лично Путину через номинала Ролдугина и по другим каналам. Читаем в расследовании бумаг офшоров Mossack Fonseca Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ):

"Структуры, близкие к Сулейману Керимову, проводили непрямые платежи на счета офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным. В результате двух сложных сделок с компаниями Керимова офшоры Ролдугина заимели права на получение 4 млрд рублей (59 млн долларов) и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это всего 2 доллара".

видео дня

Этот только две такие взятки Керимова Путину. А он платит ему регулярно. Именно в этом секрет беспрецедентного хапка Керимовым компании Wildberries, стоящей более 7 миллиардов долларов. Нет сомнений, что значительная часть навара Керимова опять пойдет в карман Путину через офшоры номиналов.

Кадыров этого не может не знать, однако не сдается и даже пытается перейти в наступление. Это означает, что Путин теряет контроль над свои чеченским сатрапом. Дело идёт к самому опасному кризису в российской власти со времен путча Пригожина. Как и в тот раз, проигравший имеет высокие шансы потерять не только место в российской верхушке, но и жизнь.

Сейчас Путин, как всегда в сложной ситуации, вероятно, затихарится и будет ожидать удобного момента, чтобы доказать, кто в доме хозяин. А вот его противник пока демонстрирует, что готов наломать дров. В общем, запасемся попкорном, впереди интересное продолжение жабагадюкинга, способного окончиться плохо для обеих сторон противостояния.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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