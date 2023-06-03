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"Жаба-гадюкинг" между Пригожиным и Кадыровым: кто кого

Александр Коваленко
3 июня 2023, 19:20
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Каковы достижения за время полномасштабного вторжения в Украину у ЧВК "Вагнер" и каДырок?
Кадыров, Пригожин
Коваленко объяснил, чем закончится жаба-гадюкинг между Пригожиным и Кадыровым / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Насчёт жаба-гадюкинга между пригожиным и ручных каДырок каДырова. Заранее хочу отметить, что это просто сухая констатация фактов, а не попытка кому-то навешать незаслуженных регалий, поскольку все они военные преступники, заслуживающие газовой камеры.

Но. Рационально и здраво.

Каковы достижения за время полномасштабного вторжения в Украину у ЧВК "Вагнер" и каДырок?

видео дня

ЧВК "Вагнер" за 10 месяцев отметились тем, что смогли захватить 99% маленького районного уровня городка Бахмут, попутно став неоправданно наиболее часто цитируемой организацией. Посредственно, но всё же.

КаДырки за этот период ничего не захватили, не стали решающей ударной силой не при каких масштабных баталиях, а прославились массовыми изнасилованиями, мародёрством, пытками пленных, издевательствами над гражданскими во второй и третьей линии, а так же Tik-Tok блогами и заград-функционалом.

То есть, если ЧВК "Вагнер" имеет хоть какую-то историю и, скажем так, портфолио реальных боевых действий, то каДырки - это паяцы и петушки, запах пороха которым чужд и вреден для здоровья, а так же опрятности формы и блеска начищенного оружия.

Но, есть ещё один очень важный момент.

Я, часто рассказывая об угрозах ЧВК "Вагнер", упоминаю несколько групп, на которые делится данная структура. Это украинская, российская, гибридная и европейская группы. Украинская группировка ЧВК "Вагнер" практически полностью уничтожена, российская - в основном инструкторы. Но, гибридная...

ЧВК "Вагнер" сейчас присутствуют в Сирии, Венесуэле, по некоторым данным в Никарагуа, Ливии, Мозамбике, ЦАР, Эритрее, проникают в регион Сахеля, выдавливают Францию из Африки, Мали, Судан... ЧВК "Вагнер" выполняет функции геополитического уровня, надзирателя над этими странами.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

А теперь представьте себе, что пригожин даёт команду, как до блеска начищенный топаз, на выход ЧВК "Вагнер" из Африки. Кто будет контролировать месторождения золота в ЦАР? Кто будет поддерживать Халифу Хафтара? Тик-токеры позеры? И пригожин реально этим может шантажировать.

Он не добился успеха в Украине. Это правда. Его дешёвый пиар не выдерживает малейшей критики. Но он держит контроль над геополитическими амбициями россии и никто не сможет заменить ЧВК "Вагнер" на данном поприще, не говоря уже о каДыровских дешёвках.

А потому, в жаба-гадюкинге между "пригожинскими" и "каДыровскими" я болею за обе стороны, но уверен в превосходстве именно команды "кашевара". В то время как каДырка строил дворцы и набивал брюхо жареной свининой, пригожин выстроил вертикаль давления.

Наблюдаем!

Источник

Рамзан Кадыров Александр Коваленко Евгений Пригожин
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