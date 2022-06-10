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Зерновой коридор из Украины: почему Россия не даст ему ход

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

10 июня 2022, 06:31

Россия требует частичного снятия санкций в обмен на зерно. По этой причине, РФ будет играть в долгую, надеясь, что страны Запада станут сговорчивее.

зерно, Лавров, морской порт
"Зерновой коридор" из Одессы не имеет больших шансов запуститься / УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

Предлагаемый Турцией "зерновой коридор" из Одессы, судя по заявлениям Лаврова и Чавушоглу, не имеет больших шансов запуститься. Слишком много нерешённых вопросов и слишком мало доверия. Между всеми.

Для Анкары запуск "зернового коридора" был бы хорошей историей для их региональных позиций, влияния и авторитета посредника, способного решать проблемы, что можно затем продавать Западу, РФ, Ближнему Востоку и особенно Африке. Турция вложила огромные ресурсы в гуманитарные операции в странах Африки, в том числе в продовольственной безопасности, чтобы улучшить там свой имидж и свои позиции на фоне ослабления традиционных игроков - США и Франции.

Ну и попутно зарабатывать на этом вывозе деньги, цементируя свою роль одного из ключевых гарантов Черноморского бассейна, в идеале - без привлечения западных партнеров и других стран НАТО, дабы не нарушать баланс сил с РФ в Черном море и не давать другим возможности вмешиваться в это дело, особенно Греции, с которой у турков сейчас обострение территориальных разногласий.

Россия, очевидно, решила сыграть в эти переговоры, дабы встать в позицию "конструктивной стороны", которая готова спасти мир от голода, перебрасывая вину за шантаж продовольствием на Украину, рассказывая всем, через свои медиа, как Украина не соглашается на вывоз зерна, а значит сам виновата в этом кризисе.

Причем, не думайте, что эта пропагандистская линия будет работать на Запад. Россию не интересует мнение Запада по этому вопросу, оно уже сформировано. Россия будет работать на аудитории третьих стран - Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии, той же Турции. Они зависят от поставок, а возможность медиа-проникновения РФ там намного выше, чем Украины.

Вопрос надежных зерновых поставок Россия обыгрывает в диалоге с Ближним Востоком, в частности с аравийскими монархиями, где недавно с визитом дважды побывал Лавров. Саудовская Аравия, ОАЭ и Ко заинтересованы в возобновлении стабильных поставок из Украины, и в обмен на это Москва может требовать уступок по глобальным энергетическим вопросам, например не выкидывать Россию из новой потенциальной сделки ОПЕК+.

Параллельно, в переговорах с Турцией, Россия попытается увязать вопрос вывоза украинского зерна с военной операцией Эрдогана в Сирии. Дескать, хотите получить наше согласие на "зерновой коридор", пойдите на уступки по Сирии. Например, Турция может обязаться не атаковать отдельные участки, важные для РФ в северной Сирии.

Читайте такжеВстреча Лаврова с Чавушоглу – о чем договорились Россия и ТурцияНаконец, отдельно стоит вопрос санкций. Россия требует частичного снятия санкций в обмен на зерно. Турция поддержала эту идею. Но в ЕС и США сказали "нет". По этой причине, Россия будет играть в долгую, надеясь, что чем дольше будет затягиваться продовольственный кризис, тем более сговорчивыми будут страны Запада, опасающиеся социальных взрывов в странах Магриба и субсахарской Африки.

И по этой причине Россия не будет спешить, и быстро соглашаться на "зерновой коридор", по крайней мере не получив никаких уступок или дивидендов, от Турции или кого-нибудь ещё.

Точно также и Запад будет ждать, ожидая, что Россия сломается первой под давлением санкций, войны в Украине и потенциальных проблем, которые рождает продовольственный кризис и для их позиций на том же Ближнем Востоке.

А для нас это всё не самые радужные новости, поскольку проблема вывоза зерна всё ещё остается. И если "зерновой коридор", предлагаемый Турцией и ООН, не заработает, тогда уже к осени этот вопрос встанет остро, вместе с вопросом энергетической безопасности, причем для всех сразу.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

война в Украине зерно Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу Илия Куса
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