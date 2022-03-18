Зеленскому самое время писать письмо Председателю Си

Байден и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры / Reuters, gettyimages

Судя по краткому резюме переговоров Байдена и Си Цзиньпина, позиция Китая может качнуться в нашу сторону.

Китай расценивает нынешнюю международную повестку как шанс стать еще одним полюсом мировой силы.

В свое время, нападение на остров Даманский стало для КНР не борьбой за клочок суши, а способом показать американцам свою субьектность и способность на антагонизм с Москвой.

Сейчас для Китая возникает новая возможность заявить о своей геополитической субьектности.

Китай любит церемониальность, в отличие от Запада, где доминирует ценностный подход.

Самое время президенту Зеленскому написать комплиментарное письмо Председателю Си. Которому, накануне перевыборов нужен геополитический успех (а поддержка РФ таковым не будет ни при каких обстоятельствах).

И тогда Украина сможет открыть второй дипломатический фронт.

Если подобное письмо ускорит нашу победу, в нем нет ничего такого, что может ухудшить наши отношения со стратегическими партнерами.

Читайте также5 причин того, почему Китай не станет жертвовать собой ради ПутинаИ начать такое письмо нужно с описания цивилизационной катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с трагедией в Нанкине во Второй мировой (японское вторжение в Китай).

Нужно говорить с китайцами на языке исторических примеров, затрагивающих самую суть глубинной народной памяти...