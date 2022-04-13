Зеленский отвесил леща Штайнмайеру, но это не испортит отношений Украины и Германии

Тысячи разрушенных домов и убитых украинцев – вот чем обернулись лекции и формулы Штайнмайера / Reuters

Германия – богатейшая страна, с Германией нельзя так. Это про леща Штайнмайеру: он лично подтвердил, что Зеленский отказался принимать в Киеве – и это отличная новость.

Во-первых, посыпать голову пеплом Штайнмайеру – мало. Его ошибки носят отнюдь не моральный и далеко не только экономический характер.

Именно этот парень таскался то сюда, то в Минск, то в Москву со своими формулами умиротворения Путина, как дурень с писаной торбой. Рассказывал лекции в Киево-Могилянской академии о том, как нужно в современном мире действовать, понимать Москву и всё остальное.

Что мы делали восемь лет? Мы именно слушали Штайнмайера.

Теперь мы видим все, чем обернулись его формулы и лекции о том, как нам жить и относиться к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Тысячи разрушенных домов, больниц и школ, тысячи убитых гражданских жителей Украины.

Какая реакция Германии? "Мы в будущем будем давать Украине оружие и сократим покупку газа у России".

В будущем?

В каком будущем?

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Кто-нибудь слышал, чтобы Штайнмайер требовал выдать оружие из складов Бундесвера?

Вы – богатейшая страна Европы! У вас огромное количество оружия, которое нужно нам здесь и сейчас.

А что вы делаете?

Говорите нам какие-то слова про будущее и философию?

И у вас огромные материальные резервы. Вы можете сделать всё, чтобы не давать России более ни копейки. Вы можете решить свои проблемы с энергоносителями без России.

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Это же очевидно, что нам нужно – оружие и не давать деньги России.

Не просто какие-то санкции, а отказ от всех отношений. Хотите отношений с Украиной – забудьте Россию.

И не надо нас уговаривать. Не надо учить жизни. Не надо рассказывать про стандарты, ценности и законы. Вы уже дорассказывались.

Если Штайнмайер, который непонятно на что влияет в немецком правительстве, не приезжает к нам с этими двумя основными вещами – то зачем ему вообще приезжать?

Приезжать должен Шольц лично, который лично затягивает и тормозит все вопросы. Пусть приезжает, если есть яйца, а не прячется в Берлине.

Во-вторых, все должны понять – Украина не стоит с протянутой рукой и не выпрашивает оружие. Украина требует действий союзников, если это союзники. Требует действий, чтобы воевать против врага. Воевать здесь и сейчас за всех союзников.

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И среди элиты Германии – раскол. Часть правительства всё еще занимает пророссийскую позицию. Другая часть уже действует в помощь Украине. Они и есть союзники. И это очевидно не Штайнмайер.

Пустить его в Украину и принять на высшем уровне – значит легализовать его ошибки без их исправления. Этого просто нельзя делать, иначе любой следующий высокопоставленный немец получит индульгенцию на любые "ошибки" в будущем, что будет прямо значить наше согласие на отношения с Россией.

Поэтому все, кто воют здесь и сейчас, что Украина не должна так поступать – полезные идиоты или враги. Такие завывания не имеют ничего общего с критикой. Это – пропаганда врага.

Можно и дальше не понимать, в чем состоят интересы Украины.

Можно и дальше заглядывать в рот Штайнмайеру.

Только это никак не остановит войну, не вооружит армию и не восстановит ни одного города.

Николай Фельдман, журналист