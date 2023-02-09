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Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для нас

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

9 февраля 2023, 09:57
Основой всей военной стратегии на ближайший период будет "бахмут-2", когда определенные участки фронта русские будут заваливать своими трупами.
Евгений Пригожин
Зэков Пригожина забирает Минобороны России, говорит Денисенко / скрин

Ночное заседание российского Совбеза, судя по всему, было (как минимум, частично) посвящено Вагнеру.

Как результат: Пригожин был вынужден заявить, что больше не набирает зэков.

В то же время, набором зэков теперь займется Минобороны россии и, таким образом, они попытаются закрыть на некоторое время вопрос мобилизации.

Причем, в отличие от Пригожина, который шел по пути относительно добровольного набора, Минобороны России, из того, что уже видно, попытается идти "добровольно-принудительным" путем и в самом деле, в относительно короткий период сможет набрать от 50 до 100 тысяч зэков.

Это, конечно, кардинально не изменит ситуацию на фронте, но несколько оттянет саму мобилизацию.

Плюс, в отличие от Вагнера, пока неясно, насколько Минобороны сможет построить сверхжесткую дисциплину в этих подразделениях. Но это детали.

Что нужно понимать нам? Основой всей военной стратегии на ближайший период будет "бахмут-2", когда определенные участки фронта русские будут заваливать своими трупами, пробуя не столько что-то захватить, сколько максимально нанести поражение по нашим бойцам.

Источник

война в Украине Евгений Пригожин Вадим Денисенко
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