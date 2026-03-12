"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТО

Если сама Турция не готова воевать с Ираном, НАТО вряд ли будет активно подталкивать эту историю.

На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана в экспертной среде развернулась острая дискуссия о границах коллективной обороны Запада и готовности Альянса к прямому столкновению. Главным камнем преткновения остается юридическая и политическая целесообразность задействования механизмов НАТО в условиях гибридных угроз. Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", анализирует исторические прецеденты и современные риски, объясняя, почему даже прямые попадания по военным объектам стран-членов пока не привели к запуску "ядерного" сценария пятой статьи. Автор детально разбирает позиции Турции и Великобритании, а также указывает на альтернативные пути мобилизации союзников. Подробнее о том, где проходит грань между консультациями и полноценной войной - в материале.

Единственный случай, когда была применена пятая статья, - это после терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Тогда США активировали пятую статью, а НАТО признало, что это основание для ее применения, поскольку речь шла о прямой агрессии против одной из стран-членов Альянса. Именно поэтому НАТО участвовало в войне в Афганистане, и отдельные страны Альянса присоединялись к военным операциям, в том числе к кампании в Ираке во время второй войны в Персидском заливе.

Если же говорить исключительно об Иране, то эта страна не находится в зоне ответственности НАТО. То есть должен был произойти акт прямой агрессии против государства-члена Альянса. Если же страна НАТО участвует в войне против третьего государства за пределами этой зоны, это не является поводом для активации пятой статьи.

Но здесь есть важный момент: Турция является членом НАТО, и речь шла о баллистической ракете, которая направлялась в ее сторону. Правда, Турция ее сбила, и куда именно летела эта ракета — точно неизвестно. Она могла попасть в Турцию, а могла полететь дальше. С этой точки зрения Турция не активировала пятую статью. Более того, она вообще не ответила Ирану военными действиями. Фактически Турция заняла нейтральную позицию в этом конфликте. Поэтому, если сама Турция не готова воевать с Ираном, НАТО вряд ли будет активно подталкивать эту историю.

Впрочем, с моей точки зрения, Альянс мог бы рассмотреть активацию пятой статьи после удара по британской авиабазе на Кипре. Мы уже видели, что Греция направила туда корабли и самолеты, Великобритания заявила о готовности участвовать в ударах, Франция также перебрасывает свои корабли. И важный момент в том, что Средиземное море — это как раз зона ответственности НАТО, а удар был нанесен по военному объекту страны-члена Альянса. Но, как мы видим, и Великобритания не активировала пятую статью. По моему мнению, это частично связано с позицией правительства премьера, который не очень стремится принимать непосредственное участие в кампании Дональда Трампа. Поэтому если Иран будет продолжать удары — и, например, иранская баллистическая ракета ударит по территории одной из европейских стран НАТО или будет сбита над этой территорией — тогда вероятность активации пятой статьи резко возрастет.

Но пока с юридической точки зрения формальных оснований для этого нет. Это довольно скользкий вопрос — мы видим, что даже те страны, которые пострадали от этих ударов, сами не спешат активировать пятую статью.

Хотя, например, когда произошла провокация с российскими дронами у польской территории, Польша активировала четвертую статью. Четвертая статья означает фактически консультации союзников и приведение Альянса в состояние повышенной готовности — можно сказать, в предвоенное состояние. И здесь интересно, что Великобритания могла бы активировать именно четвертую статью. Это выглядело бы логично, ведь тогда страны НАТО в Европе могли бы в рамках этой статьи начать конкретные действия и подготовку к возможному участию в войне.

