Войска Пригожина движутся к Москве со средней скоростью автотранспорта, не встречая сопротивления.

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Завтра Пригожин войдет в Москву, считает Зубов / фото: скриншот из видео

Уже почти уверенно можно сказать, что Пригожин выйдет победителем из схватки с Путиным. Выступление Путина сегодня утром звучало решительно, но за ним ничего не последовало. Пригожин уже в Ельце.

Это значит, что его войска движутся к Москве со средней скоростью автотранспорта, не встречая сопротивления. Путин оказался никому не нужен больше собственной жизни. Ходорковский в эфире "Дождя" уже призывает поддерживать Пригожина. А он умеет нюхать воздух.

Скорее всего, завтра Пригожин войдет в Москву. Ему нигде никто не оказывает сопротивления. Могло быть иначе, но есть то, что есть. Если верны факты, что Путин и Мишустин уже улетели в направлении Петербурга, то это только подкрепляет вывод о бесславном конце 23 летней путинской тирании. Фронт в Украине наверняка теперь рухнет.

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Никто не захочет из русских умирать и там. Начались восстания в уголовных лагерях и тюрьмах.

Кто такой Андрей Зубов Андрей Борисович Зубов (род. 16 января 1952, Москва) — российский историк, востоковед, религиовед, политолог, философ, общественный, церковный и политический деятель, публицист. Доктор исторических наук. Заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) с 17 декабря 2016 года. С 2014 года по настоящее время читает курсы лекций на различных площадках (лекторий "Прямая речь", лекторий "Новой газеты", лекторий "Апрель") и в интернете по истории философии, истории религиозных идей, русской истории. Осенью 2022 года принял приглашение преподавать в Масариковом университете в городе Брно (Чехия). 17 февраля 2023 года Министерством юстиции страны-агрессора России он признан иностранным агентом, пишет Википедия.

Но это только начало Гражданской войны. Люди вроде Кадырова теперь начнут борьбу не за Путина, а за себя. За жизнь и за власть. Как в Китае в 1930-е. Где-то может появиться и лже-Путин. Россия входит в Смуту. "Борис Годунов" становится самой актуальной реальностью.

Если в 1917-22 гг. равнодушие большинства граждан России к авантюре большевиков оказалось страшным преступлением, то теперь это естественная реакция на чужую и чуждую власть. Вот, господа и триумф социологии - Путина не поддержал в России никто.

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