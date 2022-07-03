Затягивая войну, Кремль все глубже загоняет себя в ловушку Запада

Путин не отдает приказ о нападении Беларуси на Украину, потому что не решил, что делать с Лукашенко / Reuters

В июне Лукашенко дважды жаловался, что сидит на балконе, который могут срезать, и на этом основании 25 июня попросил у Путина ядерное оружие. Тот отказал, но заверил, что решены все вопросы по "союзному государству", не имеющему названия. В июне был начат и процесс регистрации этого государства в ОДКБ как ещё одного члена блока.

Лукашенко и Путин теперь жених и невеста по ОДКБ, но дату свадьбы объявят, когда сводная московская комиссия окончательно примет белорусский "балкон" в эксплуатацию. Пока его принимают по частям и, несмотря на уверения Путина, что все вопросы решены, не решён главный: быть "свадьбе" или нет.

Первым испытания белорусского "балкона" на выносливость начал с 24 февраля Шойгу и остаётся им в целом доволен. В июне в Минск с той же целью слетали Мишустин, Лавров и менее заметные лица. Даже бывший "мосадовец" Яков Кедми слетал и пообедал 20 июня с Владимиром Макейем, отвечающим у Лукашенко за иностранные дела, которых нет.

За пару дней до вторжения из Киева уехали все дипломаты Беларуси и теперь у неё дела только с РФ, которая ей государство братское, а не иностранное. Лукашенко сам 24 февраля убил наповал всю торговлю Беларуси с Украиной и теперь странно зовёт украинцев приходить к нему в лес по ягоды. Но не признаётся, будет он это считать нападением на Беларусь или нет.

Лукашенко так удачно отразил нападение на себя, которое якобы готовила Украина, что оказался в плену у московитов без единого выстрела. Он одним махом закрыл белорусские магазины в Украине, оставил без рынков сбыта свою лёгкую и пищевую промышленность и сделал контрольный выстрел по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, который теперь экспортирует солярку и бензин только в армию РФ.

Транзит в ЕС из РФ тоже прекратился и остался лишь в виде белорусских креветок и мидий, которые под санкциями в РФ, но не в ЕС. Запрет ЕС на ввоз в Калининградский анклав швеллеров, цемента и всего того, что РФ может использовать там для строительства дотов, усугубил гармонию в колхозе имени Лукашенко. Для полной ликвидации "балкона" осталось лишь убедить Москву разместить и применить в нём ядерное оружие, когда Лукашенко с детьми будет в Сочи на даче у Путина. Но Песков 28 июня подтвердил слова Путина: разговора об этом с Лукашенко не было, несмотря на то, что при их встрече он ядерное оружие просил.

Читайте такжеПутин вылез вдруг из бункера и сморозил глупостьВ Кремле, вопреки явным успехам с оккупацией "балкона", никак не определятся, что с ним делать дальше и когда его срезать вместе с Лукашенко. Главная причина: у Кремля нет ясного виденья, что ему делать потом. Поэтому ответа на вопрос: когда отправлять воинство Лукашенко на войну в Украину, а может и не только в Украину, нет даже у Кремля. Нет, при том, что решение и возможность погнать его на войну есть.

В феврале Москва не погнала массово белорусскую армию в Украину в основном по двум причинам: из-за презрения к ней и лично к Лукашенко, который так зарвался, что дважды заявил – это он вместе с Путиным разработал план ввода войск ОДКБ в Казахстан и успешно реализовал его. Такая фамильярность "колхозника" сильно задела "чекистов", а поскольку они были полностью уверены в успехе вторжения, то решили не давать ему ни малейшего повода претендовать на лавры победителя украинских "нацистов".

Сейчас вся ситуация сильно изменилась и в любой момент может ещё измениться в совсем не приятную для Кремля сторону. Его "военной спецоперации" против Украины идёт пятый месяц. Само по себе это не слишком смущает Кремль. Спецоперация "Интернациональный долг Афганистану" тянулась десять лет, "контртеррористическая операция" в Чечне тоже шла десять лет. Москва при желании и Столетнюю войну может назвать затяжной спецоперацией.

По-настоящему Кремль смущает другое – никто не ведёт с ним переговоры о прекращении войны, и тем более на его условиях. Введение персональных санкций против Путина и его семьи, в прямом и переносном смысле, это включение по умолчанию того же правила, что и в отношение Гитлера – под трибунал и безусловная капитуляция. Даже Зеленский не просится уже на аттракцион "Посмотреть в глаза Путину". Из-за этого в Кремле не знают, когда и как свернуть "спецоперацию" и что вообще делать дальше, поскольку "маленькая и победоносная "спецоперация" в Украине запустила механизм глобальной войны всего мира с Россией.

Этот механизм с каждым днём набирает обороты и в неё включаются всё новые страны. Отказ правительства Индонезии впустить Путина в страну на саммит G-20 – пример не менее впечатляющий, чем торговая война с РФ, которую ведёт Казахстан с благословения Китая, или вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Шантаж Москвой мира ядерной войной уже не столько пугает, как раздражает. Россия сама поставила мир перед выбором: или я буду бесконечно тебя кошмарить, или я всех убью ядерной бомбой и себя тоже. Мир здраво решил, есть и третий, более приятный вариант, – ликвидация России как бандформирования любым способом, и всё активней этим занимается, чем обескураживает Кремль.

Читайте такжеПобедить Украину они уже не смогут никогдаНекоторые в Кремле понимают, что они не могут выиграть эту войну, даже если применят тактическое ядерное оружие. Более того, его применение лишь ускорит ликвидацию России и по сценарию не просто жёсткому, а сверхжёсткому. В результате кураж у Кремля падает, так как у него есть четыре варианта.

Первый – выбросить за борт Путина, как Стенька Разин выбросил персидскую княжну, о чём до сих пор с гордостью поют русские, когда выпьют. По сути это означает самим начать дерашизацию, деколонизацию, демилитаризацию и демократизацию РФ, чего все и ждали от них до 24 февраля.

Второй вариант – когда это за них сделают ООН и другие международные организации, включая Рамштайнскую коалицию и НАТО.

Третий – открыть свои секретные биолаборатории и несекретные пробирки с чумой, сибирской язвой и прочим, которые есть в каждой санэпидемстанции, и выпустить это на территории из списка недружественных РФ стран, а также кандидатов в них. На территории "исконно русских" земель Казахстана, Центральной Азии, а также Афганистана как пути в Индию, и Китая, как конкурента, тоже выпустить, чтобы потом не возиться с ними, как с Украиной. Если число европеоидов в Европе и Северной Америке, а также китайцев и японцев удастся так сократить в два-три раза, то РФ станет гегемоном на планете, а Путин будет жить вечно в двойниках и рассказывать об успехах своей науки и медицины.

Этот план не секрет, и одна из причин, из-за которых Всемирная организации здравоохранения при ООН весной 2020 г. объявила пандемию в качестве учебной тревоги. Тогда же РФ серьёзно предупредили, что в случае применения бактериологического оружия ей будет ещё хуже, чем в случае применения ядерного, и пока она воздерживается применять его даже в Украине.

Четвёртый – вести неспешную войну с Украиной и выжидать. Этим Кремль и занят. Но у этого варианта есть временной предел, который с каждой неделей сужается, и приближает два основных варианта: или Путин повторит судьбу персидской княжны, или РФ перейдёт под управление ООН, или подобно Антарктиде под управление консорциума из 50-ти стран и группы стран-наблюдателей. Базой для формирования такого консорциума может стать Рамштайнская коалиция, в которую уже вступило 50 стран.

Но в Кремле знают, что они не могут бесконечно выжидать и тянуть время, как и не могут бесконечно воевать с Украиной. Захватить Украину тоже уже нельзя, поскольку это развяжет всем руки, и ООН выдаст мандат на её освобождение, как это было после оккупации Кувейта армией Ирака. Именно поэтому генсек НАТО Столтенберг перед его саммитом в Мадриде и Байден на саммите заявили об увеличении Сил быстрого реагирования Альянса в Европе до 300 тыс. человек.

Этого достаточно, чтобы арестовать в Москве Путина, Лаврова, Шойгу и остальных преступников, и это последнее предупреждение кремлёвским от Альянса и США: или Путин летит за борт, или мы будем вынуждены потратиться на переброску войск и счёт за всю операцию включим отдельной строкой в общую сумму репараций. Саддаму Хусейну тоже пришлось оплатить счёт за услуги по изгнанию его армии из Кувейта.

Так что, у медленного продвижения российской армии в Украине есть не только военно-технические причины, но и политические. Оккупация ею всей Украины технически ещё возможна, но политически уже не реальна. Поэтому часть кремлёвских пытается выстроить пятый вариант как удобное для них завершение четвёртого. Попыткой его реализации стала история со статьёй в журнале "Национальный интерес".

Читайте такжеКремлевский маньяк бесится18 июня этот журнал, издаваемый в США за российские деньги, опубликовал статью американского политтехнолога Дэвида Пайна из 15-ти пунктов предлагаемого им мирного договора между Украиной и РФ. Кремль изложил в ней свои хотелки по максимуму, чтобы иметь простор их обрезать. Пообещал вернуть Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области и признать легитимным правительство Зеленского, если оно отдаст Крым, а также Донецкую и Луганскую область РФ. Если нет, то тогда армия РФ захватит Николаевскую и Одесскую области, о чём Пайн в конце и написал, ссылаясь на безымянного российского генерала. "Балкон" Лукашенко тоже упомянул, уверив, что РФ готова вывести с него свои войска, если страны Западной Европы выведут свои из Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии. Россию мнения самих этих стран не интересует.

Но статья Пайна, даже если все знают, что она написана в Кремле, не причина для Белого дома на неё реагировать. Тем более, после многих лет пранк-звонков спецслужб РФ. Они уже доигрались до того, что если Путин позвонит Байдену по видео-спецсвязи, то тот вправе не поверить, что это Путин, а не двойник, и что ФСБ его не разыгрывает.

Поэтому Кремль стал искать, как реально начать переговоры с США. Поручил это сделать своему агенту Дмитрию Саймсу, главному директору журнала "Национальный интерес". Тот свёл посла РФ в США Антонова с Залмаем Халилзадом, экс-послом США в Афганистане в кафе "Милано" в Джорджтауне, но уже 24 июня "Politico" опубликовало краткий отчёт об их встрече.

Читайте такжеСпособен ли Лукашенко вонзить нож в спину Путину и не пустить армию Беларуси на войну с УкраинойСогласно ему, Антонов просил Халилзада помочь начать тайные переговоры Кремля с Белым домом и спрашивал, от чего РФ должна из 15-ти пунктов Пайна отказаться сразу, чтобы они начались. Похоже, Кремль уже согласен на вариант: все территории, включая Крым, верну, но не буду извиняться и платить репарации. Поэтому Антонов так настойчиво твердил Халилзаду, что Россия требует к себе уважения и гарантий, а Пайн в статье 10-ым пунктом вписал отказ от международных трибуналов над военными преступниками. Судить российских военных преступников, как настаивает Пайн, должны только трибуналы РФ.

Халилзаде послал Антонова с предложением переговоров в посольство Украины в США. Белый дом на информацию об этой встрече публично не отреагировал. Вашингтон мудро хочет, чтобы путин, лавров и вся кремлёвская банда расписалась под этими 15-ю пунктами сама, а не рукой Пайна. Сильная стратегия, так как это будет саморазоблачением российского империализма и концом бредней о нацистах-бандеровцах. В Кремле это понимают, поэтому песков постоянно говорит, что Украина сама знает какие условия РФ она должна выполнить, так как стесняется сказать, какие ещё украинские земли кроме Крыма хочет забрать и аннексировать Москва.

Белый дом, предав гласности эту неуклюжую попытку Кремля начать с ним сепаратные переговоры, фактически ответил на вопрос Антонова, что РФ надо отказаться от всех 15-ти пунктов Пайна и выучить слова дерашизация, демократизация и остальные, если она хочет, чтобы с ней начали настоящие переговоры США, Украина и другие страны.

На это в Кремле решили впечатлить США и ЕС тем, что у него есть самолёты, с которых можно запускать ракеты, способные попасть точно в цель с расстояния 5 тыс. км. Для этого РФ сначала 25 июня обстреляла ими Киев и Волынь, а затем Кременчуг, пытаясь совместить два в одном: нанести ущерб Украине и показать США, что следующий удар она может нанести по какой-нибудь европейской столице как центру принятия решения.

Эффект от этой выходки Кремля оказался обратным тому, которого он ожидал. Байден пообещал направить 300 тыс. войск, Альянс объявил РФ проблемой №1 для мира, а Украине выписали дополнительный чек на оружие. Этой выходкой Кремль не только осложнил свои будущие попытки таких тайных зондажей как встреча Антонова с Халилзадом, но и укрепил западные демократии во мнении, что с РФ надо кончать побыстрее, а не ждать, когда Путина выбросят за борт. Попутно Кремль навредил своей информационной операции, которую только начал раскручивать в российских и французских СМИ на основе дезинформации, что ВСУ якобы бросили французские гаубицы на поле боя и их выпуск осваивает "Уралвагонзавод". Но это уже совсем мелкий провал в сравнении с остальным.

Читайте такжеЛукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в УкраинеВ ситуации, когда в Кремле чётко не знают, что делать дальше с войной и РФ, о том, что делать с "балконом" Лукашенко, знают ещё меньше. В отношении него есть целое громадьё планов, но конкретного на данный момент нет. "Колхозник" это чутко уловил и стал опять хамить "чекистам". Призвал 28 июня своих директоров освоить "нашу Россию" в рамках программ импортозамещения в ней, тем более, что продавать белорусские товары всё равно уже больше некуда.

Так и сказал: "нашу Россию". "Колхозник" опять пытается включиться в борьбу за её трон и предлагает себя в качестве самого лучшего в мире импортозаместителя. Когда начнётся деколонизация РФ он ещё будет пытаться предложить себя ООН в качестве лучшего в мире эксперта и менеджера по постсоветским хозяйствам и просить дать ему взамен Беларуси пару нечернозёмных областей под обязательство сделать из них что-нибудь полезное для мира, а не войны.

Подобно российским военнопленным он будет рассказывать, что если бы не позволил московитам нападать из Беларуси на Украину, то они посадили бы его в тюрьму или убили бы. Такая метаморфоза с лукашенко обязательно произойдёт, если до этого московиты или белорусы сами не сбросят его с балкона.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук

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