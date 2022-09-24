Путина и Гиркина-Стрелкова нам с болью в сердце таки придется отдать, считает Дикий / скриншот

Комиссия ООН признала военные преступления в Украине, говорят о международном трибунале, Гааге и тому подобном...

А как по мне, уютную и вегетарианскую Гаагу еще надо заслужить. И рашисты ее отнюдь не заслуживают.

Международный трибунал должен быть сформирован из представителей наций-жертв рашистской агрессии.

А наказание следует отбывать там, где натворил преступлений, а не в дальних нейтральных краях розовых пони и легальной травы.

Правда, возникнет вопрос, как быть с теми, кто наследил во многих странах. Но ведь есть хронология преступлений, эдакое "право первой ночи".

Поэтому пуйло и гиркина нам с болью в сердце таки придется отдать - они будут отбывать свое пожизненное в шариатской тюрьме Ичкерии.

Чуть больше повезет Медведеву - его первым преступлением была интервенция в Грузию, поэтому и будет сидеть где-то под Кутаиси.

Ну а у кого первым "подвигом" были Крым, Донбасс или Буча - добро пожаловать в Украину, нам от совка достались замечательные до сих пор нереформированные зоны, лучшее место для доживания возраста.

Вот только "Петрову с Башировым" карта хорошо легла - будут сидеть с комфортом, с видом на "Солсберецкие шпили", но такое, ради общего принципа справедливости черт уж с ними, переживем.

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