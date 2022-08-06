Успокойтесь, Эрдоган понимает, что Россия проиграет

Эрдоган понимает, что Россия проиграет / Фото Reuters

По поводу очередного "предательства" от Турции после переговоров с Россией.

Во первых. Все должны помнить, что Эрдоган - президент Турции, а не Украины. Поэтому он прагматично защищает интересы своей страны. Поэтому он выжимает из ситуации максимум, что возможно. Как и другие страны, которые сейчас выбивают Россию с рынка нефти, газа, вооружений. В том числе западные. Учиться у всех надо как следует защищать свои интересы.

Во вторых. В отличие от многих наших союзников, Эрдоган вступил в войну на стороне Украины задолго до ее начала. Снабжение Байрактаров началось задолго до начала войны и не прекращается. Даже несколько штук подарили просто так. Более того, ни один из наших союзников так и не предоставил Украине ударные беспилотники.

Эрдоган закрыл Босфор для военных кораблей, чем ограничил приход еще больше носителей "Калибров" и тому подобное.

Напомните мне, что в это время делали другие, особенно из стран ЕС? Да ничего. Продавали нас оптом и в розницу Путину.

В третьих. В обмен на теоретическую поддержку Эрдоган выжмет из России все, что ему нужно:

- Карабах (уже выбивает)

- Сирию

- Кредиты на строительство АЕС

- И многое другое

Потому что Россия находится в тупике. Кстати, насчет обещания "покупать газ за рубли" - это тоже бабка надвое сказала. Что-то у меня есть подозрения, что он понимает разницу между долларом, евро и фантиками, которыми является рубль. Скорее всего, будет как и с другими поставщиками в ЕС - они платят, как всегда, в евро, как и раньше. Вообще, не удивлюсь, если он заставит русских за турецкие лиры им газ продавать.

Что взамен? Скорее всего, мы услышим от Эрдогана, что раньше слышали от Макрона. Типа давайте не унижать Путина и тому подобное. Будет слушать Украина? Нет. Что потом сделает Эрдоган? Придет к Путину и скажет "Извини, братан. Не получилось. Но я готов к новым твоим уступкам, чтобы удвоить абонемент на то, чтобы я снова Украину поуговаривал". Турция - это Византия. Круче России.

Поэтому успокойтесь. Реально, ничего не поменяется. Эрдоган - абсолютно реалистичный человек, который понимает, что Россия проигрывает. А у него свои планы на свой "Тюрский мир". И в Средней Азии. И даже в Якутии. И в этом благородном деле ему Украина интереснее. Пока украинский народ будет мстить и разрушать Россию.