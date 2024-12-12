Запугивание ударом Орешника по Украине

Медведев в Китае. Вероятность удара Орешником в следующие два дня минимальна.
Второй раз за время полномасштабной войны Медведева позвали в Пекин (в прошлый раз это было в декабре 2022 года и тогда, в частности, говорили о недопустимости ядерного удара). О чем будут говорить сейчас?
1. Китай, судя по всему хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ по завершению конфликта (читай соглашений с США по заморозке конфликта).
2. Китай предложит свое видение отношений Китай - РФ (читай контуры противостояния с США)
3. Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это точно не приоритет на сегодняшний момент.
Из важного для нас: пока Медведев в Китае, вероятность удара Орешником в следующие два дня минимальна. Если это произойдет - это будет означать. Что Путин выражает публичное неуважение Пекину.
Кто такой Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
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