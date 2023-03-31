Те, кто хочет бесконтрольно принимать лекарства, и так это сделает. И это его личные проблемы.

Вводить продажу лекарств по рецептам в условиях войны - бессмыслица, считает Загородний / Facebook Минздрав

Украинцы из-за своего комплекса неполноценности, который еще до сих пор у нас присутствует, до сих пор думают, что у нас в стране "все неправильно", а вот в "мудром ЕС" все правильно. Причем игнорируя здравый смысл. Яркий пример - эта история с введением продаж в аптеках лекарств по рецептам.

Если бюрокартическая система в ЕС думает, что там людям нельзя доверять и им больше нечем заняться, чем тратить деньги на лекарства, которые им не выписывали, то это проблемы ЕС.

Я еще понимаю введение продажи по рецептам лекарств, которые содержат наркотические вещества и которые можно использовать в качестве компонентов для производства синтетических наркотиков.

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Но вводить "как в ЕС" считаю бессмысленным. Те, кто хочет бесконтрольно принимать лекарства, и так это сделает. И это его личные проблемы. Но уверен, что этот процент не такой большой. Кстати, где исследование, на котором основано такое утверждение? Но проблемы создают большинству людей, которые пойдут покупать лекарства, которые им выписал врач. При этом врачи не перегружены лишней писаниной. Как и аптеки также.

В наших условиях войны вводить такое - просто преступление. К какому семейному врачу должен идти солдат, который постоянно перемещается? Или переселенцы, которым до своего врача сотни километров?

Все это закончится дополнительными поборами, коррупцией, ростом цен на лекарства и созданием теневого рынка. Который, кстати, существует и в ЕС, и в США. Несмотря на больший контроль. То есть больше чинуш, которые будут проедать наши налоги.

Я, кстати, сегодня поинтересовался в одной из аптек, как теперь они будут продавать некоторые лекарства. Они вообще не знают.

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