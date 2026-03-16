Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решение

Александр Невзоров
16 марта 2026, 08:48
Александр Невзоров анализирует инициативу лидеров восьми стран ЕС и объясняет, почему понятие "невиновного оккупанта" абсурдно в современных реалиях.
Оккупантам на 4 год войны хотят запретит въезд в ЕС

На фоне ужесточения мер безопасности в Европе вопрос о проверке российских граждан на границах ЕС выходит на уровень стратегического выживания западной демократии. Новая инициатива лидеров восьми европейских стран о полном запрете на въезд для участников агрессии подчеркивает запоздалую, но крайне важную переоценку миграционной политики. Публицист Александр Невзоров, известный своим бескомпромиссным анализом российской системы, рассматривает эту проблему не только как бюрократический шаг, но и как моральный и безопасностный императив. В своем материале он объясняет, почему коллективная ответственность за военные преступления неизбежна, и оценивает скорость реакции европейских институтов. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Европе, действительно, каюк, если даже самые элементарные решения она будет принимать с такой скоростью. Четыре года потребовалось на осознание того, что для прямых и непосредственных орков СВО цивилизованный мир должен быть закрыт навсегда.

Европейские лидеры призвали запретить участникам вторжения в Украину въезд в Шенгенскую зону.

Главы восьми европейских стран, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, заявили, что возможный въезд россиян, участвующих в войне против Украины, может представлять серьёзную угрозу внутренней безопасности ЕС. Особенно это касается более 180 тысяч уголовников, набранных для войны из российских тюрем.

Письмо подписали лидеры Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции. Его направили главе Евросовета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Делить участников вторжения на "виновных" и "невиновных" — абсурдно. Абсолютно все, "тем или иным боком" причастные к преступлению России, автоматически являются соучастниками оккупации и геноцида.

Возможно, не все засветились "кроваво и ярко", не все рассядутся на лавках в Гааге, но невиновных орков нет. И не важно, что именно — контракт, мобилизация, призыв или срок — вынудило их к соучастию.

Чуть позже, вероятно, на ЕС снизойдёт озарение: придёт осознание того, что путинская война имеет глубокую и ветвистую "корневую систему", и полностью невиновных в кровавом маразме Кремля нет.

Все реально неповинные чётко маркированы приговорами путинских судов.

О персоне: Александр Невзоров

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года.

Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы.

С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы".

3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

