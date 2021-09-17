Чем украинцам грозит рост тарифов с 1 октября

Платежка в новом отопительном сезоне может "потяжелеть", по меньшей мере, на 25% / УНИАН

С 1 октября в Украине вновь собираются пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ.

Сразу стоит сказать, что тарифы в Украине и без этого европейские, хотя зарплаты все еще украинские. Ведь для того, чтобы мы хотя бы выровнялись, например, с той же Польшей, на которую нам часто советуют равняться, в тарифах, зарплатах и пенсиях, у нас должна быть либо минимальная пенсия больше, чем сейчас на 160%, либо тарифы нужно понизить на 45%. С зарплатами приблизительно также - если не брать города-миллионники, то в малых городах средняя зарплата чуть больше минимальной зарплаты или равна ей, хотя до уровня Польши она должна быть не менее 15 тысяч гривен. Только при таких условиях тарифы на услуги ЖКХ в Украине можно назвать адекватными.

Текущее повышение - далеко не последнее. Тарифы будут повышаться и в дальнейшем, потому что большинство теплокоммунэнерго заложили в себестоимость своих услуг в 2017-2018 газ по цене около 5 гривен, а сейчас для них предлагается газ по цене 9-9,5 гривен (7,42 за кубометр плюс стоимость распределения). То есть получается, что теперь теплокоммунэнерго вынуждены платить на 90% процентов больше, соответственно, они будут подавать новые расчеты в НКРЭКУ и утверждать новые тарифы.

Каким будет процент повышения, будут зависеть от ряда факторов: какой город, в каком состоянии сети и оборудование и т.д. Например, если это маленький город, где нет конгенераций и бизнеса, на который можно переложить часть тарифов, повысив им тарифы на услуги ЖКХ, то все эти расходы неминуемо лягут на плечи бытовых потребителей. Собственно, тарифы уже повысили в ряде городов - в частности, в Черновцах тарифы на тепло прибавили в цене 70%, Киев говорит о 40%, а в Одессе - 56%.

В прошлом году также повышали тарифы. Как следствие, у нас появился тариф на распределение газа, часть теплокоммунэнерго повысили тарифы на тепло и горячую воду. Итого за четыре месяца отопительного сезона, задолженность выросла на 25,6 млрд гривен, чего ранее никогда не было. И сейчас любой рост тарифов, который планируется, тоже приведет к увеличению задолженности. А это, в свою очередь, приведет к тому, что придется искать дополнительные средства на субсидии, которых в бюджете и так не хватает.

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Читайте такжеВ Кабмине рассказали, что будет с тарифами в ближайшее времяВ случае повышения тарифов, в этом году украинцы заплатят за коммунальные услуги на 100 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем.

Например, сегодня киевляне платят в среднем за отопление 38 гривен за квадратный метр,то есть за двухкомнатную квартиру - около 2 тысяч гривен, а после подорожания вес платежки увеличится минимум на 500 гривен, то есть около 25%, а маленьких городах - на 40% (или возможно, даже больше).

Стоит отметить, что неплатежи украинцев за услуги ЖКХ создают еще одну проблему, поскольку в этом случае у теплокоммунэнерго физически не будет денег для того, чтобы сделать предоплату "Нафтогазу" за газ.

Особо критичной может стать ситуация в небольших городах, где объем неплательщиков больше ввиду меньшего количества абонентов. Если они не смогут этого сделать, им придется идти на рынок газа, где им придется покупать газ для населения в 2,5 раза дороже, чем у Нафтогаза. Соответственно, из-за этого начнут закрываться школы, детские сады, а местной власти будет проще вводить локдауны. Поэтому существует вероятность, что из-за отсутствия средств отопительный сезон может начаться позже, а закончиться раньше. Не говоря уже о том, что в некоторых городах он может даже не начаться.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, специально для Главреда