Записки из Стамбула: почему Украина рискует получить новый Будапештский меморандум

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле можно будет считать состоявшимися, если Россия начнет выполнять озвученные на них условия / Reuters

По поводу "Стамбульских записок". По-другому я назвать их пока что не могу. Всё таки, никакого договора или проекта договора пока что нет.

Так вот.

В целом, как идея, звучит всё неплохо. Как по мне, это оптимальный вариант для нас - нейтральный статус под сильные гарантии и без каких-либо ограничений для нашего ВПК или политики.

Однако лишь при условии, что всё сказанное действительно будет выполняться, особенно со стороны России.

Есть куча вопросов, на которых нет ответов, начиная от того, действительно ли российские войска покинут Херсонскую, Запорожскую области и часть Донбасса, захваченную после 24 февраля, и заканчивая вопросами с гарантиями безопасности.

Главное - это, конечно, как будут выписаны механизм гарантий, ответственность сторон, военные обязательства сторон, сроки выполнения этих гарантий, ситуации-триггеры и т.д. Зная, как россияне умеют играть в семантику и орфографию в договорах, от которых потом не отцепишься, надо быть очень внимательными к деталям, чтобы случайно не получить на выходе Будапешт 2.0.

Стоит подождать переговоров с участием внешних гарантов. Это будет интересно. Не забываем, что наша война - не только сугубо наше дело, потому как Украина фигурирует в ряде измерений международной политики и зависит от повестки некоторых государств.

Двусторонние консультации про Крым и Донбасс в течение 15 лет - это не зрада, и не перемога. Да, вопросы выносятся за скобки, ресурсов сейчас возвращать эти территории нет. Однако, во-первых, Россия впервые согласилась обсуждать статус Крыма. Во-вторых, за 15 лет может произойти всё, что угодно, в том числе в самой РФ.

Читайте такжеНаживка для Путина: чем закончились переговоры в СтамбулеНа данный момент не берусь ничего прогнозировать. Боевые действия продолжаются, фиксации позиций сторон на фронте нет, прекращения огня нет, всех гуманитарных коридоров нет, обмена пленными почти нет, репрессии россиян на оккупированных территориях продолжаются.

Следующие 2 недели дадут понимание, был ли этот разговор серьёзным или это просто наброски, которые навсегда останутся в памяти просто как "записки из Стамбула".