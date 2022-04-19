Запасы России на исходе, или Российская экономика неумолимо несется к катастрофе

Запасы России заканчиваются, и уже со второго квартала в российской экономике начнется катастрофа / newizv.ru

Заявление Набиуллиной выглядит гораздо информативнее всех заявлений Путина, даже если их попытаться суммировать. А она сообщила следующее: "Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором-начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике".

Сказанное означает весьма неутешительную оценку перспектив.

Первое. Апрель – это второй квартал текущего года. В ближайшее время – не позже мая-начала июня – основные складские запасы по критически важным позициям подойдут к концу.

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Второе. В июне-июле экономика страны войдет в полосу крайне жесткого кризиса, вызванного тем, что структурная перестройка экономики будет во многом стихийной. Как говорит сама Набиуллина, будет идти поиск новых моделей. Проще говоря, сегодня их нет, а потому придется искать наощупь, методом проб, ошибок и неоднократного наступания на грабли. Никакого плана перехода сегодня нет. Был бы план, не потребовался бы "поиск".

И третье. Катастрофа финансового рынка – это практически пустяки по сравнению с тем, что начнет происходить в реальной экономике. Если деньгами еще можно манипулировать, то производство товаров и услуг – вещь более конкретная. Ее можно пощупать и увидеть по маркерам и показателям.

Но главное здесь, конечно, второе. К санкциям экономика оказалась не готова, структурная трансформация (отмечу здесь именно "структурная" – то есть, базовую модель, которая полностью обанкротилась и камнем тянет страну на дно, никто пересматривать не собирается) еще только будет происходить. При этом ключевые противоречия экономической (а вслед за ней политической и социальной) системы, ответственные за катастрофическое положение дел, остаются неприкосновенными. Что делает структурные потуги бесперспективными по определению.

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Изменить экономическую парадигму просто. Нужно поставить одну-единственную задачу: прекратить разворовывать страну, воровство объявить преступлением, всех воров устранить из власти. Это еще не изменение, но это необходимое условие для их проведения. И конечно, люди, которые и создали эту систему, сами себя не устранят. А потому ключевая проблема так и останется неразрешенной при любых "структурных трансформациях". До устранения из власти касты коррупционеров, предателей и гангстеров всех пошибов. То есть – практически всей властной вертикали.

Эль Мюрид, военный эксперт, блогер