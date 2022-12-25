glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Запах слабости: в чем главный просчет Путина

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 декабря 2022, 19:30
Запах слабости - это как феромоны. Он опьяняет диктаторов. Он лишает их разума. Он заставляет действовать. Запах слабости отключает мозги и включает инстинкты хищника.
Уинстон Черчилль
Уинстон Черчилль

Во время выступления перед американскими конгрессменами президент Украины процитировал Черчилля, который обещал не сдаться Гитлеру даже тогда, когда его страна боролась против нацистской Германии практически в одиночестве, после поражения Франции нейтралитета Соединенных Штатов и по готовности Советского Союза поддерживать своего нового союзника в Берлине. Даже в эти тяжелые дни Черчилль заявил в парламенте, что это сопротивление – лучшее время для Британии.

Но это лучшее время было обусловлено ошибкой предшественника Черчилля. Сейчас апологеты Невилла Чемберлена – безусловно, талантливого политика и честного человека – утверждают, что Мюнхен дал возможность Британии лучше подготовиться к войне. Я не сомневаюсь, что в доказательство этого тезиса можно привести многочисленные цифры и факты. Но цифры и факты не передают самого главного – запаха слабости. Когда хищник чувствует этот запах, он обязательно нападает. Именно после Мюнхена Вторая мировая война стала практически неизбежной. И я до сих пор уверен, что если бы Великобритания и Франция не согласились с расчленением Чехословакии, большой войны можно было бы избежать. Хотя самой Чехословакии – если бы ее руководство и народ были готовы к защите суверенитета – пришлось бы очень несладко. Но тогда Чехословакия стала бы не триггером, который запустил войну, а инструментом для ее предотвращения и изматывания агрессора.

Советские и российские руководители чувствуют запах слабости не хуже Гитлера. Когда Барак Обама вместо решительного противодействия режима Башара Асада и установления бесполетной зоны над Сирией предпочел договариваться о мнимую стабилизацию ситуации с Путиным, он запустил не только фактическое уничтожение Сирии и механизм крупнейшей миграционной кризиса в Европе, но и путь к войне России против Украины. Он сделал возможным первое путинское вторжение в Украину в 2014 году. Когда Путин увидел, что Обама, который лично создал для Асада "красную линию" в виде применения химического оружия, ни во что не вмешивается после этого применения, он твердо решил, что американский президент – слабак, который не сделает ничего, если будет принято решение об оккупации и аннексии украинской территории. И в самом деле, ошибся ли Путин? Насколько напугали его телефонные звонки Обамы? Или заявления о "кумулятивном эффекте санкций"? Я вовсе не исключаю, что мы забудем об Обаме быстрее, чем дождемся этого кумулятивного эффекта.

При Обаме было принято еще одно историческое решение, которое определило второе вторжение Путина в Украину в 2022 году, – решение о выводе войск из Афганистана. Сам президент, кстати, был не в восторге. Зато абсолютным сторонником этого решения был его вице-президент Джозеф Байден – и это одно из немногих вопросов, по которому позиции Байдена полностью совпали с позициями преемника Обамы Дональда Трампа. Три администрации последовательно вели Америку к одному из самых больших провалов в ее внешней политике за последние десятилетия. Поставьте себя на место Путина, который услышал этот запах слабости. Если Америка фактически капитулировала перед неким "Талибаном" и бросила правительство Афганистана на произвол судьбы, что тогда она сможет противопоставить России, если та решит "навести порядок" в своей бывшей провинции? Да ничего!

Если бы Вы были Путиным, вы бы тоже решили нападать в день американского краха в Кабуле. Запах слабости - это как феромоны. Он опьяняет диктаторов. Он лишает их разума. Он заставляет действовать. Запах слабости отключает мозги и включает инстинкты хищника. В день падения Кабула нападение на Украину стало фактически неизбежным. И с точки зрения Путина стало неизбежным падение Киева-тем более, что украинскую власть, которая постоянно говорила о возможности переговоров с ним, он уже давно не воспринимал всерьез и откровенно презирал.

Путин, конечно, просчитался и с Украиной, и с Западом. Так и Гитлер просчитался с Великобританией, а потом и с Советским Союзом. Проблема вовсе не в просчете – диктатор, опьяненный от запаха слабости, всегда принимает исторически неправильное решение, которое рано или поздно затягивает в пропасть и его самого, и государство, доверяющее очередному монстру.

Проблема в цене, которую нам приходится платить не за этот просчет, а за сам запах. В огромной цене потерянных жизней, оскверненных лет, разрушенных городов, исковерканных судеб.

Проблема в том, что когда мы приходим к решению отчаянно сопротивляться после прожитых в слабости и поиска несуществующего компромисса лет, у нас уже нет выбора. Мы можем либо одержать победу, либо исчезнуть. Исчезнуть, а не капитулировать – повторю это для недоверчивых. Исчезнуть.

"Вся ярость и мощь врага будут обращены против нас... Если мы сможем противостоять ему, вся Европа будет освобожденной и жизнь будет двигаться вперед, к залитым солнцем высотам. Но если мы терпим неудачу, весь мир, включая Соединенные Штаты, включая все, о чем мы знали и к чему стремились, погрузится в бездну..."

Это уже не я. Это Черчилль.

Источник

Виталий Портников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:50

"Русь достойна самого лучшего": российская певица пожаловалась на войну в Украине

19:30

Запах слабости: в чем главный просчет Путинамнение

19:26

Путин назвал причину войны в Украине и заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах РФВидео

19:09

Никакой паузы зимой на войне не будет: в ВСУ заявили, что продолжат бить войска РФ на фронтеВидео

19:05

Король Чарльз в ярости выгнал из Букингемского дворца родного человекаВидео

Реклама
18:30

"Чудо на Рождество": в Беларуси загорелся истребитель Миг-31К, который обстреливал УкраинуВидео

18:15

"Мирный диалог на условиях РФ": Москва на Западе двигает пропаганду о "переговорах" – СНБОВидео

17:48

Олег Жданов. Почему армия РФ никогда не будет сильнее армии НАТОВидеоблоги

17:23

Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали дату прихода мощных морозовВидео

17:11

Россия согнала свои войска на Донбасс и намерена наступать на Лиманском направлении – ВСУВидео

17:07

Деньги липнут магнитом: названы три женских имени, которые несут огромный успех и богатство

16:17

Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушатьВидео

16:13

Война закончится осенью или к концу 2023-го, Украина выйдет к границам 1991-го года – РустамзадеВидео

15:59

"Совсем страх потеряла": Вайкуле обратилась к россиянам, они в истерикеВидео

15:49

"Очень рискованный период": астролог назвал дату ракетной атаки по Украине до Нового годаВидео

15:11

Выклянчил дроны: стало известно, как именно Путин смог подкупить ИранВидео

14:39

"Мы готовы договариваться со всеми": Путин резко заговорил о готовности к переговорамВидео

14:36

"Россия не хочет переговоров, дело идет к трибуналу": Подоляк разнес Путина и его пропагандуВидео

14:25

Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентомВидео

13:44

Войска РФ потеряли в Бахмуте тысячи солдат, но по-прежнему стремятся взять весь Донбасс – ГайдайВидео

Реклама
13:30

Сало в рассоле: невероятный рецепт – как вкусно засолить салоВидео

13:26

Вместо Лады - прицеп дров: семью оккупанта отблагодарили за смерть сына в Украине

13:20

Швалев уехал в пакете: ВСУ ликвидировали начальника российских разведчиковВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 декабря 2022: Тельцам – куча дел, Львам – изменения, а Рыбам - новости

12:51

Путин в истерике обвинил Запад в "растаскивании России" и цинично объяснил нападение на УкраинуВидео

12:42

Скабеева на "Голубом огоньке" опозорилась на всю Россию

12:08

4 верных способа понять, что собака вас обожает

11:49

Результаты визита Зеленского в США уже есть, мы будем просить больше ЗРК Patriot – посолВидео

11:21

РФ перебрасывает мобилизованных и технику: Подоляк о возможном вторжении со стороны БеларусиВидео

11:01

"Они готовятся к новому удару": Арестович рассказал, сколько ракет осталось у РоссииВидео

10:53

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

10:32

Пожар в военкомате в Саратовской области: поджигателем оказался бывший депутат - СМИВидео

09:57

Распухший Басков впервые высказался о своем состоянии

09:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать именины мужчинам и женщинам

09:02

Еще и медаль дали: в Украине ликвидировали вагнеровца-рецидивиста с десятилетним криминальным стажем

09:00

Гороскоп на сегодня 25 декабря: день трудностей в любви и ссор в семьеВидео

08:34

"Бавовна" в Курске: в Сети сообщили о мощных взрывах в районе аэродромаВидео

08:30

Поздравления с Новым годом 2023 коллегам: яркие и прикольные пожеланияВидео

08:27

Путин не отдаст приказ о выводе войск с Украины - социологВидео

08:25

О чем не скажет Путин россиянам 31 декабрямнение

Реклама
07:40

У "вагнеровцев" огромные потери, а наступление РФ под Бахмутом выдохлось - ISWВидео

06:20

У Путина рожа все больше и больше на Чикатило смахиваетмнение

05:40

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

05:00

"На фронте будет "мясорубка" с большими жертвами": астролог дал прогноз на первую половину 2023 годаВидео

04:30

В Германии прогнозируют большое наступление РФ на Украину в апреле: СМИ рассказали о двух сценарияхВидео

03:50

Ворвется "весна" с +16º: украинцев удивили аномальным прогнозом на КрещениеВидео

03:20

Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 часВидео

03:03

Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 советов врачей

02:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

02:19

Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять